野花牌綠蜂膠 最珍貴的天然免疫增強劑

醫道格言雲：聖人治未病之病。因此強化免疫、增強抗病能力是身體健康的重要基礎。

大量研究證明，綠蜂膠能刺激免疫機能，

增加抗體生成量，增強免疫細胞活力，調節機體的特異性和非特異性免疫功能。而且能明顯增強巨噬細胞吞噬能力和自然殺傷細胞活性，顯著強化細胞免疫功能與體液免疫功能，對胸腺、

脾臟及整個免疫系統産生強有力的功能調整，提高人體抗病力與自愈力，助人體抵禦各種疾病侵襲。人到中老年，機體免疫能力顯著下降，服用野花牌綠蜂膠(Apiario

Silvestre)，強化免疫，是保持健康非常有效的方法。

實驗證明綠蜂膠對病毒和病菌有明顯滅活作用，同時增強免疫力。長期堅持食用綠蜂膠的人，極少有感冒的事實，便是最有力的例證。最近，世界衛生組織也在討論考慮將綠蜂膠納入他們營養與健康的計劃之中，科研人員也通過更詳盡的研究來證實其對病毒細菌的殺滅作用，以及對體質的增強作用，科學界對綠蜂膠的價值逐漸有更清楚、更正確的定位。

綠蜂膠提高代謝率，促進細胞組織更新。服用綠蜂膠，能促進肝細胞能量代謝、蛋白質及核酸合成，促進肝臟修複，從而有效排除體內代謝廢物、促進活力健康

。許多堅持服用綠蜂膠的人反映“喝了綠蜂膠兩三個月以後，皮膚變得光澤、紅潤”。綠蜂膠活化細胞、淨化血液，使人獲得了內在的真正健康，從而顯得年輕、更具活力。

綠蜂膠抗氧化、增强免疫效果卓越，是保持人類健康長壽的最有效的物質。衰老不以人的意志爲轉移。但是提高機體免疫力，減緩衰老，讓人類活到大自然所賦予的最高夀限，則是可能達到的。自1982年以來年市場實踐證明，野花牌綠蜂膠對人體全面綜合調理，絕無任何副作用。無論男女老少，從2歲至100歲都適合長期服用野花牌綠蜂膠。

日本和歐洲科學家還分析出巴西綠蜂膠中的Artepillin C和 CAPE等是發揮療效的重要活性成分，幷指出不同産地和不同植物來源的蜂膠，其有效成分的差別較大，直接影響蜂膠的藥用價值。他們建議以天然總黃酮類(total

flavone and flavonol content)和天然總酚類（total

phenolics content）含量作爲評價蜂膠品質的標準，這些參數直接關係到蜂膠的生物活性和療效。經日本和巴西權威等實驗室檢驗：巴西野花牌綠蜂膠(Apiario

Silvestre)，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，黃酮類含量16.9mg/ml、酚多體3.5%，無蜂蠟，無酒精，無甲醇等有機溶劑，不含任何重金屬有害元素，野花牌綠蜂膠擁有國際生產優異品質GMP

Site license#300909、全球最嚴格食品安全體系HACCP質量認證BR13/7429、等多重國際權威認證，是最有力、最值得信賴的健康守護者。

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