东安省台山同乡会通告

一、本會在一月收到台山外僑部及台山红十字會希望全球鄉親幫助對抗新型肺病疫症，隨即召開緊急理事會議商討籌募工作，因為天氣寒冷，也為了避免大量人群集結；決定不採取以往的舉辦大型宴會進行募捐方式，而由各理事發動身邊的親朋捐獻，並通過報章呼籲各界人士支持。這方法雖不十分理想，却是我們能做到的最好最直接的方法。到二月中期，收到捐款八十七筆，共6260元。立即開始搜購N95口罩，幾經辛苦，打聽到滿地可某公司有四箱共一千六百個存貨，但必須當晚提取。當時天已入黑，本會顧問梁挺輝駕車陪同會長陳森，連夜趕路盡快買回來，遲了恐會失之交臂。本星期收到台山紅十字會訊息，已收到口罩，我們總算鬆了一口氣。以下是捐款及開支詳情，我們衷心多謝各熱心人士的慷慨愋助。如有錯漏，敬請指正。

捐款：

$500 Panda vacation；

$300 Helen Chan，Dr Ben Fong；

$250 Patrick Or；

$200 梁挺輝夫婦，陳森夫婦，Innovstive Auto Restoration，胡國佐夫婦，馬和鐸夫婦，方國盛夫婦；

$150 梁耀南夫婦；

$100 譚夏幗珍，余潮炳夫人，伍金水夫婦，龔錫賢夫婦，譚遂林夫婦，郭秀珍，黃乃佐夫婦，鍾丙子，鍾樹威，陳允權夫婦，余子良夫婦，鄧以祥夫婦，Cooper Hum；

$50 龔柏寧夫人，鍾健威夫婦，熊俊賢夫婦，譚輔國夫婦，敖成夫婦，黃燦忠夫婦，伍健康夫婦，陳菁，甄鐵錚，朱雄釗，陳慶年夫婦，國強，黃達仁夫婦，羅景，胡國培夫婦，敖英玲，伍曼玲，陸萬象，鄺美玲，Betty & David Hum，Chu Wong，梁日康夫婦，梁重豪夫婦，Jane & Tim Mah，Kenneth Yee，Beverly Lee，Michael Chan，Ming Sile，Rite Louie，San Fung Kung，Angela Lee，Ming Hum；

$40 Johnny Lee；

$30 司徒顯；

$25 Ching Lim，Robert Chu；

$20 周植燊夫人，龔英儀夫人，馬玉珍，林策端，黃秀英，鐘錫鄒，馮銀英，凌樹煥，黃潤，鄭麗芬，Jeferey Ho，Shing Hum，Kim’s family，Yiu Chan，Rowina Wong，Peggy Hum，Ngoc Thu Ly，David Leung，Nyuen Chong，Betty Cheung，Jerry Yep，Kim Chow，Ming Tien，Eddie Yan，Jeanmie Hum，Philp Chan，李匡合。

以上收入共6260元，支出買口罩3320元，運費1502元，合共支出4822元。餘下1438元，本會將補助62元，求一個整數1500元寄給台山紅十字會。

二、在本會本年度活動日程上，本定于本月舉辦迎新春及慶祝婦女節宴會，鑒于目前的社會氣氛，決定取消。至于四、五月份的活動如何安排，要看疫情進退如何，敬請各位留意本日後在報上的通告。

本會前理事李發強先生之夫人陳玉嬋女士離世，李府捐本會經費100元，本會敬謝，并祝李夫人早登極樂，李門家宅安康、興旺。

譚煜標先生千古，譚府捐本會50元，本會敬領，祝願譚先生一路走好，譚府事順人安、家業興隆。

2020年剛開始，希望本會會員及各界朋友多提建議，以便今年能做出更豐富更受歡迎的活動。

欲聯絡本會，請致電以下本會理事：

陳 森 592-9736 劉瑞蘭 731-0874

余麗嬋 738-7199 方國盛 722-8015

Email：primngca@yahoo.ca

網址：www.eohsa.org