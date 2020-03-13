渥村中医师新冠肺炎防治要点及建议

渥村，“鬼子”来了。3月11日，第一例新冠患者确诊，刚从奥地利回来，在家自我隔离。

对于新冠肺炎，作为一名海外中医工作者，从一开始我就一直在关注局势的发展，尤其是有关海内外各中医群和与国内同行联系而反馈回来的各种临床病例和有效治疗方式。其实，大家不必恐慌，如果应对及时，是完全可以化解危机，安然无恙而度过的，关键是要明确几个要点。

第一，最关键在于做好预防，一直宣传的勤洗手，不摸面部，多喝水，早睡觉，清淡饮食等等，自然这些都是大家都耳熟能详了，还要加上一条：一般不出门，不扎堆儿；万一躲不掉的人群聚集，建议保持距离，聚集期间配戴口罩，事情结束即刻离开（在此强调戴口罩，是因为这里的文化实在是不待见戴口罩）。除此以外，上网查查道家八段锦视频，每天跟着做两次，每次都可以帮着调整呼吸，再微微出点汗可以帮着发散附着于表的病邪。另外，还可以用些食疗方来做预防性家常茶饮。具体食疗方或药方在后面会附上。还有就是可以做些药物熏居所和佩戴中药香囊，这些芳香化浊，有气味散发的芳香药物，是各类病毒都避之唯恐不及的，会起到很好净化周围空气的作用，就仿佛在身体周围穿了隐形防护服，引仙侠剧里的说法，就是在身体周围做了结界。

第二，万一中招，关键在于出现症状一定要早治。所谓中招的迹象，就是与你平时身体不同的难受的感觉或指征，比如头部发紧闷痛，些许昏沉，身体微寒，手脚凉而暖不过来，身体困倦，平日午睡半小时就神清气爽，而今却睡后依旧昏沉沉，鼻子发酸，喉咙微痛等等，简而言之，就是平时感冒乍起不起时的身体微恙异常之象。这时病毒这个外邪尚在表，即病位在鼻喉等处，及时使用向外发散的食疗方或药方，很快就过去了。如果生扛着，病邪有可能继续入里，尤其是新冠病毒，与普通流感相比不是那么好生扛得过去的，发烧，咳嗽加剧，还有人会伴发消化系统症状等，这就要根据病情酌加祛湿化浊的药物，继续把病毒往外赶。

第三，如果病情再进一步到达肺之深部、此时已经不单纯是呼吸系统一个脏腑受袭击了，而是全身多脏器及系统同时受累而引发全面衰竭的问题。此时要用几个复方来治疗，根据病患情况加减使用。渥太华，寒冷之地，疫情当以寒湿疫为主，中国卫生部门推荐的中药清肺排毒汤，结合了4个经典方子，顾及身体方方面面，适合于寒湿疫，推荐使用。

第四，如果有人的病情夹杂明显湿热之象的，就再加去湿热的方子，比如三仁汤之类。如果出来的痰有泡沫，就加小青龙汤，发热无汗烦躁而喘，就上大青龙汤了。病情到了出冷汗，喘急，脉微，就用参附汤。高热惊厥说胡话，就安宫牛黄丸了。

以上说的个天花乱坠，眼花缭乱，其实，在本次中国疫情系统用中医治疗抗疫的临床实践中，前三步的事情或方子和第四步里的部分方子用到位，根本就用不到第四步里后面的那些方子，尤其是参附汤和安宫牛黄丸，根本是用不上的。所以，守住一二三，身体保平安！

附：有朋友问些具体的预防措施和手段，在此列些参考意见给大家。

一、普通人预防方：每天喝姜枣红糖葱白汤。生姜丝少许（以饮用时辣辣热热的感觉为宜，或20-30g左右）枣7-8粒（女7男8），红糖少许（有甜甜的味道，别齁着，10-15g),以上三味，倒水500毫升左右，大火煮开，沸腾后小火15分钟，加入葱白数段儿后2分钟内关火。凉到温度耐受即可以入口，少许烫嘴为佳。一般喝后会微微有汗出效果最好。同时做好保暖，身体一直保持这样暖洋洋的感觉预防一定有效。每天可以早晚喝两次。注意这里面先煎后煎，顺序和时间都不要搞错，搞错了，其发散外邪的药性就变了。

二、家里有同仁堂的清热感冒冲剂和板蓝根，稍有不舒服，可以马上加倍并持续服用。辨证使用如下：流涕头痛，身体无汗怕冷，用清热感冒冲剂；咽干喉咙微痛，鼻子发干，扁桃体发炎，用板蓝根。

敲黑板：以上两个药，保证疗效的关键点在于辨证准确，用药量足，用药次数密集，不必拘泥于一天三次，可以1-2小时持续不断使用，直至不适症状消失。连续服用，持续作战，很重要！

三、没有如上药物储存的，联系医馆或中国城大药房，准备一些备用。即使这次用不上，平时防治流感也用得上，不会浪费。

四、还在怕吃中药汤汤的，也有招儿，质量好的营养补充剂，搭配合理，会起到非常好的预防和调理作用，具体用法需要时，联系医馆，就有合理有效的建议给出。

五、在房子或密闭空间里可以燃艾草苍术熏居所，给房子划个结界；也可以随身佩戴中药香囊，给自己身体划个结界。鹿氏医馆制作准备了一些中药香囊，有需要可以取用。医馆备有一定中药，可以提供中药粉碎加工服务，有需要可以随时联系。

总之，准备工作做好，功课做足，疫情就会“侬从花间过，片叶不留身”。祝福每一位，都健康平安，顺利渡过！

以下引北京中医管理部门所列的一些推荐预防方法，请大家参考。

疫情当前，北京海外联谊会向您作出温馨提示:

一、做好个人防护。

一是勤洗手、多饮水，打喷嚏或咳嗽时用手肘或纸巾遮住，不用手接触口鼻眼。保持居住环境清洁，建议每日通风2-3次。二是减少与他人近距离接触，尽量不握手，不拥抱。三是避免聚餐和到人员密集的公共场所活动。外出乘坐公共交通工具、厢式电梯、室内公共场所等密闭环境时，应正确佩戴口罩。四是如与他人合住，应观察他人有无发热、就诊等情况。

二、尽量减少外出，稳在当地。

北京中医管理局推荐以下处方可酌情用于疫情预防:

1、成人中药预防处方

【预防方一】适用于流行期间普通人群的预防。

麦冬3g、桑叶3g、菊花3g、陈皮2g。以上4味代茶饮，用于群体预防性投药加黄芪10g。

【预防方二】适用于流行期间普通人群，尤其适合伴咽喉不适、大便偏干者。

金莲花2朵、麦冬5粒、青果2粒(打碎)、白菊花2朵。以上4味代茶饮。

【预防方三】适用于流行期间有慢性基础病患者的预防。临床一线医务人员及其他直接接触疑似、密接者的工作人员也可服用本方预防。

生黄芪9g、北沙参9g、知母9g、金莲花5g、连翘9g、苍术9g、桔梗6g。以上7味以水煎服，每日1次，可连续服用6天。

2、儿童中药预防处方

【预防方四】金银花3g、芦根6g、陈皮2g。

以上3味水煎代茶饮，用量根据年龄、体重适当加减，适用于流行期间普通儿童，可以连续服用6天。