受新冠疫情影响：“2020爆笑首都喜剧节” 推迟《大山侃大山》中文喜剧之夜演出

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渥太华——“爆笑首都喜剧节”听取华人社区的意见，经过认真考虑和紧急磋商后，将推迟《大山侃大山》脱口秀，具体演出日期另行通知。喜剧节其他演出将按原计划进行。

“大家都为中国著名电视明星大山在其故里渥太华首演而激动不已，”爆笑首都喜剧节主席John Helmkay说。“尽管公共卫生部门认为渥太华新冠疫情风险很低，但出于对华社的尊重，我们认为现在不是推出这一重大演出的最佳时刻。”

该脱口秀原定演出时间为3月26日星期四。购票观众可全额退款。

作为促进社会心理健康活动的长期支持者，爆笑首都喜剧节相信欢笑的力量。喜剧节鼓励公众支持华人社区和其他受新冠疫情影响的人。

为确保观众安全，喜剧节将严格遵守渥太华公共卫生部门的建议。Helmkay说：“我们也鼓励那些感到不适的人留在家里。如果购票观众在演出前生病，我们将很乐意为您全额退款。”

爆笑首都喜剧节将继续支持武汉大学渥太华校友会针对由新冠疫情引发的心理健康救助，并将全部票房收入的10％捐给筹款活动。

喜剧演员将接受媒体采访。

2020爆笑首都喜剧节详情请点击：

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GoFundMe捐赠网站：

gf.me/u/xkvsb2

武汉大学渥太华校友会Facebook页面：

https://bit.ly/2P9J22I

Twitter：

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募捐主办方简介：

随着新冠疫情在全球爆发，加拿大无法置身事外。根据对疫情发展情况的研判，武汉大学渥太华校友会募捐活动的重点已转移到支持渥太华受灾家庭及全社会心理健康需求上，如支持防止病毒传播的隔离工作。身为居住在渥太华的华人，我们有责任同心协力保卫我们的家园、共同抗击可能在本地蔓延的新冠疫情。校友会将持续关注该疫情的影响，并相应地调整其筹款工作重心。

喜剧节购票请点击：

www.crackup.ca；

Algonquin Commons Theatre Box Office

媒体报道请联系：

John Helmkay：john@crackup.ca

Brea Elford breaelford@gmail.com

（中文）Bonita：wudaottawa2015@gmail.com