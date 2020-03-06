【华人社区服务中心专栏】跑进春风十里Stronger Together “爱在渥太华，健康公益跑”开始报名啦

尽管我们无法重启2020，以期改写这魔幻且不寻常的开篇，但我们坚信，美好的信念与科学的生活方式将和春天一道为我们带来新的希望。

2020年冬去春来之际，渥太华华人服务中心（OCCSC）也迎来了中心创建45周年的一系列纪念活动。为了更好地帮助广大新移民快速开展新生活，更好地融入社区，OCCSC将组织Stronger Together“爱在渥太华，健康公益跑”活动。现诚挚邀请广大社区朋友及跑步爱好者和我们一起组成首届“OCCSC公益跑团”，参与即将于2020年5月23-24日举办的马拉松比赛Tamarack Ottawa Race Weekend。OCCSC很荣幸成为2020 Ottawa Marathon，Scotiabank Charity Challenge慈善组织中的一员，正式参与到加拿大规模最大的这项赛事之中。

秉承取之于社区，回馈于社区的原则，本次活动募集善款的净收入中,50%将用于维持并发展OCCSC的新移民服务项目，帮助新移民女性、青少年以及老年群体充分融入加拿大社会。另外的50%收入，将捐献给本地“社区爱心互助志愿群(Community Supporting Groups)”。此次新型冠状疫情期间，许多家庭主动自我隔离，该志愿者团队为这些家庭提供了各种免费帮助和服务。

参与方式

1.跑步和健走

无论你热爱跑步，还是喜欢健走，或者正准备开始锻炼身体，都可以加入OCCSC首届公益跑团，为自己和所爱的人提升健康,增强抵抗力,让我们一起挥洒汗水，为健康、爱与公益而奔跑。

报名的种类如下：

跑步或健走/早鸟报名费(越接近5月23/24日报名费越高)

● 2公里 $39(18岁以下青少年可享20%折扣)

● 5公里 $49(18岁以下青少年可享20%折扣)

● 10公里 $89(18岁以下青少年可享20%折扣)

● 半程马拉松 $109

● 全程马拉松 $129

● 1.2公里（儿童） $25

● 凡报名上述任何项目,加入“OCCSC公益跑团”,可获赠OCCSC45周年限量T恤一件

https://raceroster.com/24011?aff=E6E33

2.捐款：或许您的时间有限，但您的爱心无限，欢迎您为本次活动贡献自己的一份爱心。多少都是爱！

捐款链接：https://raceroster.com/events/2020/24011/tamarack-ottawa-race-weekend-2020/fundraising-organization/22328

3.组团或赞助

如果您所属的企业或组织，想要组团报名或赞助此活动，为我们加油助力，欢迎联系Doreen Ju 613-235-4875 ext.144或strongertogether@occsc.org。

渥太华华人服务中心感谢您一如既往的大力支持！

关于渥太华华人服务中心OCCSC

创始于1975年,渥太华华人社区服务中心(CCSC),原加京华侨服务处,是一个非牟利,无宗教和政治党派的社会服务机构。我们致力于协助新移民在经济上和整体生活上融入加拿大社会，安居乐业。OCCSC是本地拥有最全面移民服务的机构之一。我中心初期只服务华人移民,现在服务的客户来自110多个国家。中心的慈善机构注册编号为130918311RR0001。OCCSC提供一站式的服务，包括新移民安顿服务，语言培训服务，求职支持服务，难民服务，义工及托儿服务，每年协助8000位以上新移民安居乐业。