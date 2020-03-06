疫情阴霾笼罩，温暖不曾缺席

记欣华舞蹈团在疫情阴霾笼罩下坚持养老院慰问演出

文/水中月 摄影/郭玉君





“鼠为生肖首，春乃岁时先”，但2020年的鼠年岁初，新型冠状病毒肺炎从湖北武汉爆发，继而如同洪水猛兽一般席卷了华夏大地，我们的生活因此而改变，这注定是个不一样的春节！疫情肆虐，在数周之内感染病毒人数和死亡人数极速攀升，拥有一千一百万人口、有九省通衢之称的武汉封城，湖北省各个城市告急，中国各地纷纷卷入疫情紧急防控状态。互联网的便捷和现代化的交通拉近了人们的距离，使得生活在北半球的我们也如临其境，深感恐惧和担忧。考虑到人们南来北往的旅行，渥太华华人社区也先后取消了大大小小的各种庆新春活动，不少社区的文娱、体育等活动也都暂停，这个春节华人社区静悄悄！

欣华舞蹈团在春节前已收到两个养老院演出邀请。在疫情凶猛的当下，层层阴霾笼罩下，团长章诗雨犯难了，老人们都是些弱势群体，疫情严防和关爱老人，孰重孰轻？

百善孝为先，尊老爱老，敬老孝老是中华民族的传统美德。欣华舞蹈团素有在中国春节前后去渥太华养老院慰问演出的好传统。多年来，欣华舞蹈团坚持每年组织两到三次去养老院慰问演出，把尊老爱老体现在实际行动中。每一次养老院慰问演出，都得到团员们的悉数支持！

为了避免疫情防控的疏漏，团长章诗雨反复跟养老院和团里姐妹们沟通交流，团里姐妹们仍然一如既往地报名参加支持，有近期从国内回来的姐妹都自觉在家隔离，有感冒症状的姐妹在演出名单上把自己的名字报上又划下。欣华舞蹈团于一月二十七日晚7：00-8：00慰问演出了位于Carp的一家养老院，又于二月十五日周六下午2：30-3：30慰问演出了位于Baseline的一家养老院。精彩纷呈的歌舞表演带给了老人们极大的欢乐，室外冰天雪地，室内温暖如春！团里姐妹们把平时学得的舞蹈三三两两组合表演，也有队员带来一两首旋律优美的歌曲一展她们美丽的歌喉，她们平时还参加社区的合唱团。有几位队员主动请缨分担报幕工作。几位新学员姐妹第一次参加演出后感触多多，原来自己当作健身来学习的舞蹈，也可以愉悦他人！

团员们以亲和娴熟的表演与老人们近距离接触，表演的精彩节目不时赢得老人们阵阵叫好声和欢笑声，演出得到了老人们的一致好评，整场演出让老人们感到了春天般的温暖，舒展了老人爬满额头的皱纹！养老院的大部分老人都是需要护理的，聚拢到演出场地观看演出的他们，有的是护理人员推着来的，有的是自己拄着拐杖来的，有的是自己坐着电动轮椅来的。“有一种微笑，能让你在痛苦时坚强，有一双翅膀，能在你无助时带你飞翔！”歌舞演出后，有好些老人原本让病魔折磨着的脸上挂满了满足的微笑，原本疲惫的眼神也变得炯炯发光，欣华舞蹈团的慰问演出带给老人们许多精神的慰藉！

人生一世草木一秋，谁都曾年轻谁都有老的那一天。“关爱老人”是我们每一个公民义不容辞的义务和责任！“关爱”和“尊敬”老人就是关爱尊敬我们自己的明天！

每一次充满爱心的慰问演出活动，虽然看起来微不足道，甚至毫不起眼，但是大家都在全力奉献着自己的那份光。我们相信只要我们坚持不懈，持之以恒的做下去，就可以把中国人“敬老”好传统带给渥太华社区，和谐社会需要你、我、他每个人的参与和奉献！