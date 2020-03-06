同舟共济、共渡难关！ 抗击疫情、中国加油！

渥太华市潮州会支持抗击新冠病毒肺炎疫情捐款

渥太华市潮州会支持抗击新冠病毒肺炎疫情捐款芳名公布如下：

吳膺莉1500元、陈创广40元、陈民智200元、周崇保200元、许文天200元、詹陈章50元、詹秀㛇100元、谢朝阳50元、陈如梅50元、陈芝虎兄弟姐妹400元、林丽如50元、何兰50元、陈菁200元、张海燕200元、赵慧敏100元、张丽卿200元、陈丽英100元、郭节香100元、林丽英100元、温莲娣50元、陈静芳100元、陈泉100元、黄秀英20元、李春月20元、Connie Tang70元、吳亮河100元、蔡巧爱100元、吳美丽50元、丁雪珍50元、黄丽霞50元、陈桂英50元、郑子钦100元、荘文光50元、林秀玲50元、陈红英50元、陈红凤50元、林淡娇50元、Khan Teo20元、Khan Loeau20元、Monourea Pich20元、方美玲40元、陈良盛20元、陈满珠50元、林少钦200元、周中明50元、张金忠50元、周现财50元、郑赛凤50元、谭妙莲50元、谭女仙50元、Ester50元、Judy30元、李月秋30元、戴水莲25元、戴莲心25元、陈玉婵20元、相威20元、Lily20元、燕姐20元、黄国卫合家20元、黄健威合家20元、黄傅威合家20元、庾德顺合家20元、余德娥合家20元、李金意20元、黄国荣20元、无名氏10元；共捐得款项6060元。