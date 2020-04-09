文 / 十月 Canada

晚上七点，突然觉得肚子有点饿。

迅速思考了一下这会儿应该有的体重，想称一下，又想不行不能称，万一这会儿的体重数影响我想吃一点东西的决心怎么办。

打开冰箱门，看见躺在包装袋里的两片薄薄的面包，拿出来一片放桌子上，想着另外一片明天吃。又看见还有几片薄薄的圆火腿切片，数了数有七片，取了三片放面包薄片上。觉得不甘心，心一横把七片全按在面包片上了。

喝了几口水，感觉这个简约风格的三明治非常好吃。

吃完东西，坐在沙发上欣赏我的烛台。刚刚买的富贵金的蜡烛，配上三个支架的土豪金的烛台。蜡烛那力量形态的身躯很有波西米亚风格。它粗壮厚重，貌似流浪在街头的浪漫的艺术家，充满了自由洒脱与热情奔放的气质。

这些心里的想法很能让我陷入其中，久久不想从想法里走出来。想起买蜡烛的那天，至少看见了十几种颜色。到底有几种颜色呢，我又没有实际记住。

红色、粉色、深粉色、浅粉色，各种颜色至少有三个深浅不一的选择。

想起紫色很喜欢，浅紫色很喜欢，浅粉色至今还留在脑海中。但是，想着那些美丽的颜色融入不进我实际的家居物件的色调里，这让我陷入垂头丧气之中。

“如果我有其他颜色的烛台，我就可以买浅粉色和浅紫色，还有墨绿色的蜡烛。但是……”我开始琢磨，去哪里发现那些不同的和别具一格的烛台呢？

想到这里我又开始感觉有点饿，望了一眼躺在枯燥乏味的厨房操作台上的那片面包，它有着暗黄色的干燥的外皮。

那是我一大早去超市买回来的新鲜面包，我很喜欢吃。

我决定吃掉余下的这片面包。“干嚼么？那可不行！我又能拿这薄面包片怎么样呢。”我确实很喜欢从心里冒出来的各种想法，这说明我正在为实现我的想法想办法。

“我还有肉鸡蛋对么！那就是它了。“我被自己心里说出来的话鼓舞着，重新打开冰箱门，找到那只沉默不语的肉鸡蛋。它曾经被肉汁浸泡，酱汁浓稠的颜色很能启发食欲。

我吃了它，与那薄面包片一起。

我终于不再担心饿的事情了，我也不想担心体重什么的那些乱心的事儿。我的心重新回到蜡烛和烛台上，想起我必须要为此做点什么。

我把烛台从酒吧车上挪到了餐桌上。

我走向火炉边，打开操纵火炉的假火焰的按钮。火焰从假木头的缝隙中窜起来，我转身，面向着那个有经典身姿的烛台，我望着它。与此同时，我感受到了屹立在我背后的火炉，它抛向我的热烈。

这是一个美好的晚上，是我被饥饿感打败的一个美好的晚上。明天早起我会称体重，我想体重一定会增加。可是我也确信，它没有打败这美好的晚上。

薄面包片儿。