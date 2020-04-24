大统华超市捐赠100万片口罩 支援全加前线医护人员，齐心抗疫

全球新冠疫情持續蔓延，加拿大形勢也愈發嚴峻。近日，大統華超市宣佈向全加醫療系統分批捐贈100萬片醫用口罩，以緩解全國各地醫療物資短缺的問題，保障奮戰在一線醫護工作者的健康和生命，爲其救治病患、保護社區出一份力。









做爲加拿大最大的亞洲連鎖超市，大統華責無旁貸，充份運用強大的全球採購和供應鏈網絡，投入大量精力展開物資籌措，爭分奪秒協調渠道，只爲儘快調運一批防控疫情所急需的醫療用品抵加。大統華已於4月9日至16日將首批53萬片醫用口罩捐贈給全國醫療系統，包括亞省衛生廳（Alberta Health Services）、BC省衛生廳（BC Provincial Health Services Authority）、安省「為醫護人員募集口罩」小組（Mobilizing Masks for Health Care Providers in Ontario）、多倫多新寧醫院（Sunnybrook Hospital）、孟嘗會（Mon Sheong Foundation）、頤康中心（Yee Hong Centre For Geriatric Care），Waterloo/Kitchener地區Grand River Hospital 和 St. Mary’s General Hospital，以實際行動詮釋「關懷社區」的公司價值觀。同時由大統華創辦人李羅昌鈺女士成立的「李氏基金」也捐款給BC省醫院購置兩部全新呼吸機。

疫情當前，大統華鼓勵全體員工積極奉獻愛心，在不到一週的時間内，共收到員工愛心捐款3萬加幣。公司亦為這筆善款進行等額配捐，令捐款總金額達6萬加幣，更大幅追補捐款，以便有足夠款項可以購買100萬片口罩，全力支援一線抗疫。大統華希望通過這些努力，不僅是提供醫療方面的援助，更是要傳遞無價的關愛，同心致遠，共克時艱；做對的事，互相扶持。

關於大統華超市（T&T Supermarkets）

大統華超市（T&T Supermarkets）是全加最大的亞洲連鎖超市，於1993年成立於溫哥華。目前在BC 省、亞省和安省共設有26間分店。現任CEO為李佩婷（Tina Lee）。

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