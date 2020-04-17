[加拿大肝脏基金会专栏]我有肝病，疫情会如何影响我？

最近的一些肝友咨詢，關註的是疫情與病毒會如何影響其健康。我們邀請了溫哥華總醫院的肝臟專科醫生，也是加拿大肝臟基金會醫學咨詢委員會主席的吉田醫生（Dr. Eric Yoshida），聊一聊肝友們關心的五个問題。

問題一：新冠病毒爆發對於肝病患者有什麽影響？

吉田醫生：有肝病的人應該盡一切可能避免感染病毒。你需要采取預防措施：自我隔離、社交疏離、避免群聚、勤洗手。如果有口罩，出門戴口罩是個不錯的主意。新冠病毒並不會感染肝臟，但是如果你有肝臟方面的問題，你有可能病得更重；如果你有晚期肝病，你的肝臟可能衰竭或者無法運作，因為感染在你體內引起壓力。所以，一定不能染上病毒，要盡你所能避免。

問題二：肝病患者會有更高機會感染到新冠病毒嗎？

吉田醫生：有肝病的人感染到病毒的機率實際與其他人一樣。要知道，這一病毒的傳染性非常高，所以任何人都容易被感染上。如果你已有肝病特別是嚴重的肝病，病毒對你的殺傷力可能會比對其他無肝病者要高。

問題三：現在有關新冠病毒的信息非常多，其中有不少似乎相互矛盾，應該聽誰的？

吉田醫生：應該聽取醫生與公共衛生官的建議。聽取值得依賴的信息來源，特別是來自衛生部的、醫學院的、主要醫院的、省衛生部門的，聽取那些了解病毒性疾病及公共衛生的人的意見，因為他們是專業人士與機構。

問題四：如果我現時需要看醫生，應該怎麽辦？醫院有足夠的資源可以幫到我嗎？

吉田醫生：這是個難答的問題。到目前為止，加拿大因新冠病毒去世的病人，約占感染總人數的1%，需要重癥監護者占約2-3%。了解這些，你可能會少些擔憂。如果你真的病得很重，發高燒、呼吸困難、非常虛弱，你當然要看醫生。如果你只有輕度的可以忍受的癥狀，則可以呆在家裏，留意病情的變化，避免接觸他人。如果你真的需要前往醫院，無論是因為新冠病毒，還是因為你的肝臟功能開始衰竭你需要幫助，你當然應該去。

問題五：疫情期間，我能去我的專科醫生處看診嗎？

吉田醫生：疫情期間面對面看診可能有點困難，因为大多數醫院已暫停了非住院門診，但醫生們可以通過電話或視頻“看診”。如果你有健康問題，打電話給醫院傳呼醫生，我相信醫生會回復你的。