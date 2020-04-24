文 / 十月 Canada

雨的声音挺大，啪啪的响。声音从街道上传向二楼，隔着玻璃一望，绿色有一种安静的美贴向心间。

牛排馆关门两周了。

白搭给的Muffin松糕，我不是舍不得吃，我是舍不得它背带上贴着的品牌被我不屑一顾，我是顾念的。即便我确实不爱吃它的口味，但我爱品牌的心是诚挚的。

世间的此时，也只有我来吃掉这唯美的它。

雨声仍然挺大，啪啪声啪啪啪的。看着对面房子上落霜的瓦，它望着天空，我望着它。我们这会儿都有事可做，有情可心。

《一碗海鲜意面》

一进餐馆，身置周五自有的周末的眉目里，与周围的吵吵一样，我嚷嚷着要吃一碗面。

服务生开酒瓶，把打开后用不着的瓶塞儿放桌子上。我拿着瓶塞喜洋洋地握了几秒，心欢喜地又放桌子上，未急于放进挎包里。但是心想着，一会儿我要放进挎包里带回家，扔进我积攒的瓶塞盒子里。

一碗海鲜意面。

白葡萄酒的力量使人心猿意马，想东想西。心一旦起飞了，我不想喊停，我想越飞越远，最好假装地路过回家的路。

刀叉盘子碗，散养的心更加散。

琢磨着吃面，压着嗓子闹吵吵。

小侍开酒瓶，木头塞上桌她思。

《这个早晨醒来》

早上起来，有很多想说的话，就翻开唐诗读了几首。觉得简单明了可以陶冶这个清晨醒来后的芳心。

我不想直接吃草莓，胃吃了酸的东西就不舒服，吃了一阵子的药片，暂时缓解了不适感，尚未去根儿。做草莓酱和酸奶一起吃么？

醒来的清早，心间涌出无限话。

唐诗三百首，读李白送陈章甫。

涟漪起涟漪，平抚细纹皱眼亮。

草莓红火了，胃波澜起伏变迁。

大夫的药片，喜失适地熬瞬去。

旧患未行西，酱料淋酸奶拌匀。