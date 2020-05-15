【加拿大肝脏基金会专栏】疫情之中去复检，我是这麽做的

疫情之下，要去醫院、診所、檢測中心復診或者做檢查，免不了擔心染疾。你是如何采取措施保護自己的呢？歡迎加入加拿大肝臟基金會於Facebook上的病友互助小組（SupCanadians Living with Liver Disease），分享你的故事。以下是我們的誌願者、肝臟移植康復者金格爾(Kim Giver)的分享。

我知道在當前的形勢下，許多人感到焦慮不安，為復診或者常規的血液檢查擔心。因為我服用的藥物劑量有變，需要每兩周一次進行血液檢查，為了減少病毒感染的風險，我做足了預防措施。

我是去LifeLabs檢測中心進行血檢。我會先在網上預約，以避免到達後的長時間等待。在我居住的地區，我發現了一處新開設的檢測中心，那裏總是很安靜，大多數時候我是唯一的客戶。

我有一個朋友開車送我去檢測中心，因為知道我需要避免乘坐公共交通。在接我前，朋友將車內消毒，特別是我的座位、我要用的安全帶和要接觸的門把手。我將錢包手袋放在膝蓋上，而不是放在腳下或後座上。我們倆人在車內都戴著口罩，我還戴著手套。

我戴著口罩進入檢測中心，但進入前會摘掉手套丟進垃圾箱內。在進入和離開檢測中心時，我用肘部按壓無障礙按鈕開門；進入檢測中心後、拿回健康卡後以及離開檢測中心前，我使用消毒洗手液洗手。在再次進入我朋友的車前，我換上幹凈的手套。

在檢測中心內，當工作人員將健康卡還給我時，我將其放在一個大袋子中以回家清潔。檢測中心的工作人員都穿著防護服、戴著口罩、面罩及手套，全方位保護自己。他們更換手套且頻繁洗手，會在每個客戶抽血後清潔工作臺。如果我沒有親眼看到他們清潔，我用自帶的浸在密封袋內的消毒液中的抹布擦拭座椅及扶手，然後將抹布放進袋子以回家後清洗。

回家後我即刻洗澡並更換衣服。我還清潔門把手，以及淋浴之前接觸的所有的物件表面。去檢測中心時，我不帶手機，也不戴首飾及裝飾品，以減少它們可能接觸病毒的風險。沒有手機與飾品，可以減少回家後清潔的工作量，省卻多記一樣清潔工作的煩惱。

去檢測中心戴口罩對我來說不是新鮮事，我一直如此，以防裏面有人感染了感冒或病毒。因為我的免疫系統弱，我最不希望被傳染生病。這整個過程聽起來可能過於謹慎，但是，謹慎過頭，好過謹慎不足，不是嗎？