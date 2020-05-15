齐心抗疫 步向美好明天 ——日健高龄康乐活动中心抗疫记事

日健高龄康乐活动中心是森玛钖西社康中心辖属下的一个机构组织。每星期二至星期五都有大批的会员到来参加各项有益身心健康的活动，有羽毛球、乒乓球、绘画、各种舞蹈、麻将和阅读……各位耆老会员都选择自已的兴趣参与活动，活动中心真是髙龄老人的开心、快乐之家，各位耆老会员都有在这里度过多个寒暑的人生历程。

一场谈虎色变的“新冠”疫情的漫延，打乱耆老会员的正常生活规律，让人们的生活进入了人生的动荡期。活动中心在蔡主任的统筹带领下，在社工胡先生和小金的配合相议后，向上级部门反映情况后，果断作出暂停各项活动，配合联邦政府和卫生部门共同做好各项抗疫防疫工作：宅在家里，保健康，保安全的决定。

活动中心蔡主任与社工胡先生、小金共同商讨，取得一致共识，不忘初心，尽忠职守。开展以“好久不见”为主题的电话、微信联系，加上其他几位有热心、有爱心、肯助人为乐的义工帮忙，很快联络了各位会员，疏导各耆老宅家困闷的心理障碍和健康压力。接着活动中心的各位社工与核心义工通过电话微信联系，构建了联通的网络平台，利用联通网络平台，开展了微信视像平台交流活动。远在国内探親的会员也与大家心心相连，象吳大姐每天早上都给会员发来早上好的问候图貼，一个小图贴的问候温暖着各耆老会员的心间；孙女士、张女士和彭女士几位大姐还与各会员共同分享生活小常识及其他政商信息，共享宅家防疫的资讯。黄女士、曹女士俩位大姐也不时用语音向各位会员问好祝福；王先生还不时上传幽默、风趣的笑料，给各位会员解闷、减压，添加心灵鸡汤……真是：一声问候响耳边，温馨情感溢心田。宅家平安为首选，疫后欢聚乐又庆。在构建微信网络平台的基础上，活动中心听取了会员意见，在有关义工的协助配合下，进一步开展了电脑的视像教学活动。如由小清老师教授的英文班、张师傅授课的太极班，各位会员都拥跃报名，进行分期分批参加学习！经过社工和核心义工的共同努力和协作下，活动中心的网上工作都已顺利展开，成效卓著。会员都能如愿进行象以往一样的学习，舒缓了宅家的困扰、无聊之感！如若有其他耆老長者、会员想了解和参与活动，请致电：613-232-6695询问。

活动中心的核心社工蔡主任、胡先生和小金都是有为青年，有理想、有魄力的社工人材，他们不忘职责，尽心尽力，想方设法保障各位耆老的日常活动开展，启发开导各位耆老会员的人生观和价值观，保障各项服务平台的畅通，方便大家的沟通和联系。共同的心愿就是：齐心抗疫，步向美好明天！谨以此文向“齐心抗疫，步向美好明天”的各位社工和高龄会员致敬！

(羅景综合报道)