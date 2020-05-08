【加拿大肝脏基金会专栏】抗疫，先要抗压

前幾天氣溫急升到二十度以上了，窗外陽光明媚，愈發顯得宅家日子的難忍……新冠病毒大流行導致了很多變化。你可能覺得自己再也難以掌控自己的生活，覺得焦慮、困惑、難過、擔憂……這些都是在危機之中的正常的情緒。

人們對危機的反應方式會有不同，以下的感觉，是否有你正在经历着的？

· 被社會拋棄或評判的感覺。

· 擔心孩子的教育與健康。

· 擔心因染上新冠病毒而生病或令他人生病。

· 擔心失業、無法工作或陷入財務困境。

· 害怕因為隔離或者地域距離而與親人或者愛人生疏分離。

· 因為隔離或者地域距離而產生的無助、無聊、孤獨和沮喪感。

疫情中如何照顧自己的8点建议：

1、了解最新信息，但不要過度沈溺於社交媒體與鋪天蓋地的新聞中。

2、遵循人際疏離（公眾場合保持兩米距離）的要求，但要與朋友和家人保持社交聯系。你可以打個電話或者發個電子郵件給無法見面的親友，聊聊各自的近況；還可以使用視頻通話，这样在聊天的同時，也可以展示下你的生活場景、家人的趣事等；如果拍了不錯的照片，比如新出鍋的電飯鍋烤面包，上傳到社交媒體上，朋友們肯定會誇獎你的廚藝的。

3、專註力練習對減緩壓力非常有幫助。十分鐘的伸展活動、靜坐冥想或者深呼吸都可以給你神清氣閑的感覺。

4、食得健康。煩悶時吃蛋糕冰淇淋糖水喝啤酒紅酒，可能會讓你開心一下，但會讓你的肝臟受累！

5、經常鍛煉。可以在家中做伸展運動或者瑜珈，也可以出門在小區人行道上走上幾圈——居家隔離期間，可以外出運動，但一定要保持兩米的人際距離。

6、睡眠充足。在家裏工作，可以將以往用在通勤上的時間用於睡覺了！即使每天多睡一個小時，精力與免疫力也會大為改善。

7、關注生活中積極的方面，以及可以控制的事情。

8、對自己和他人都保持寬容心和同情心。今天煮的紅燒肉太好吃，忍不住吃了兩大碗飯的話，也不要責怪自己，出去多走半小時就好了。對自己要求太苛刻，反而可能因自暴自棄而在明天吃得更多。

隨著自我隔離的繼續，許多人的心理健康狀況都受到影響。如果您需要幫助，可以致電家庭醫生或者註冊心理師咨詢。有關肝臟健康的問題，則可以通過info@liver.ca或咨詢熱線1-800-563-5483與加拿大肝臟基金會聯系。咨詢熱線，就是我們為受肝病所困者提供支持的前線！