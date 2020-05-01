“忠肝义胆，风雨同行” ——记渥太华洪门民治党抗疫抗灾二三事

今年一月下旬，在国内“新冠肺炎”疫情的影响下，中国政府听取专业意见，果断发出“封城宅家，共同抗疫”的战斗号召，各省市、地区积极执行，大批白衣“逆行者”忘我走上抗疫第一綫。

渥太华洪门民治党在全加民治党总主委鄧家昌的统筹下，各执行委员的配合下，迅速果断作出人事安排，布置工作。远在国内贵州应邀出席贵州省政协会议的渥太华洪门达权社王辉社长，也親自通过微信平台联系、安排、布置洪门青年会，共同发起募捐善款的行动並在第一时间内采购各种防护物资，寄运回国内的有关省份，做好防疫工作，尽华夏同胞的血肉之情！募捐的善款在全加洪门鄧总主委、秘书长王辉的带动下，各同仁和热心的会员都拥跃捐助，不到两周的时间，已捐集六仟多加元，全数汇到中国致公党下属机构致福慈善基金会收用，并发回感谢信函。经过中国政府的果断有效措施，加上民众的大力支持和配合，终于冲破疫情的困忧，迎来光明的阳光！也为世界各国创出抗疫抗灾的宝贵经验！

由于疫情的漫延，全球各国都身受其害，犹如一场世界大战，殃亡达数万人多，经济受影响。加拿大也不例外，在联邦政府防疫措施指引下，渥太华洪门民治党当机立断暂停各项活动和工作，回应加国政府的防疫号召——宅家保健康和保安全！

鄧家昌总主委还親自加强与加国各省、市洪门民治党互通情报、交流信息平台，作出指示。鄧总主委还与广东省的致公党沟通联系，并受到广州致公党馈贈一万只口罩给渥太华洪门民治党抗疫防疫之用。鄧总主委与王辉社长互相联系沟通，征求执行委员意见，统筹安排分配口罩方案：拨出六仟只口罩给渥太华市政府分配调拨给前线的医护人员防疫之用，其他的分配给民治党各位同仁和各社团。鄧总主委与王辉社长及其他执行委员决定方案后便组织分派行动。鄧总主委和王辉社长親自把口罩送到年迈、行动不便的元老、叔父和各同仁的家门口，方忠华会长親自在民治党的停車场派发前来领取的同仁和会员。民治党的核心领导的各项义举让各同仁感概万分，感觉民治党的爱和温暖！真是在非常时期几只口罩流露出无限的感恩之情！

达权社王辉社长还在青年会组织热心关怀小组，为有需要购买食物用品的同仁和会员，办理代购、送货上门的服务！

虽然是凶猛的疫情影响，但无法阻断洪门民治党的忠肝义胆，风雨同行，共同抗疫的决心和毅力！洪门民治党在为中、加两国的抗疫抗灾中彰显出洪门民治党的宗旨：忠诚团结、救国除奸、义侠同气、扶危济厄。洪门民治党在这场抗疫抗灾中，在共同生存的地球村的长河中，虽是一滴水珠，一粒砂子的功能，但将在社会发展的青史上留下光辉的一頁！

（渥太华洪门民治党 罗景）