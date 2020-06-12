《初恋》(上) ——英俊的男同学

文 / 十月 Canada

“这个‘淡得’是谁呀？他问我你的电话，说有个叫赵强的同学在渥太华想联系你。我能告诉他么？”说这个话的人是我发小，我对于她忘记了这个叫‘淡得’网名的同学有点诧异。

“是我初恋男友。”

“喔喔，对对，想起来了。”

“行，你告诉他吧。

早上睁开眼的第一件事就是上各种社交网站那打卡，看看谁谁的他啊她呀的都是怎样度过了平常的一天。

“天黑后走在路上看到撒狗粮的，才恍然大悟。”看见这么一条微博，我先微微一愣。再看配图，黑灯瞎火里一男一女甜蜜中，女的手里握着一支红玫瑰，俩人站在路边儿看着远方，完全没有回家的意思。

我看了一眼今天的日期，5月20号。

“这种半路出家的节也叫节。”我留了言。

“我称之为商业节。有坐轿子的就有抬轿子的，没有不开张的油盐店，不然那些带货直播的红人儿们还不都得饿死？”摄影师回复了我一行字。

“带货的人越来越多了，都自带流量。”和摄影师聊了两句，我又转去其他圈子打打卡。

看见大家都在谈初恋。

这么多年过去了，我从来没与任何人谈起过这段初恋的往事。我觉得我的初恋不够好，够不上我拿来作为回忆，但又够得上作为痛恨自己的教材。所以说，这件事就应该沉在海底。

但今天我突然觉得说说无妨，说说我当年的跟头栽在了哪个位置上，栽在他当年确实是十分英俊。

初中的时候我们是同校，但不同班。由于各班级课间休息时都在一个院子里活动，抬头不见低头见的。我必须说，他当时是我们年级里最英俊的男同学。

我发小和他一个班，发小特意指着班级合影照片里的他对我说过：“他长得确实很不错。”我也是这么认为的，但我并不认为这个人会和我在日后的某天扯上关系。但是偶尔他站在墙边与一帮同学聊天的时候，我的目光也会落在他的脸上。

高一开学后发现，我居然与他分在一个班。我并未与他同桌，他个头高，位置更靠后一些。这件事并未让我感到有异样，不过就是那个长相很英俊的男生与我一个班了，看见他的次数会比以往更多这么一个变化。

直到，我收到他递给我的纸条。

开学一周后，某天课间他经过我的课桌，放了一张折着的纸条在我桌上后匆匆走开了。我真是不记得当时的我是什么情况，慌张不慌张。我看了纸条，上头写了什么我现在也完全记不起来了，但是主题我是记得的，有一句：“做我的女朋友好么？”

我看后的第一反应是，他长得这么英俊，怎么会看上我了！不瞒您说，我当时是有很大的惊喜。

事后我没与任何人提起这事儿，我当它没有发生过。自打这以后，他经常给我送纸条，也有让我的同桌赵强转给我。纸条上经常催问我想得怎么样了，给他回个信儿等等。

我没有回过信儿。

我是非常痛恨早恋的，我也非常瞧不起初中时的好朋友突然间谈起了恋爱，在我眼里，早恋很可耻。

这件事就在频繁地递纸条与偶尔下课尾随我，得空问我：“答应我吧。”这种情况下继续了几个月。

有一天下午放学，发现有个初中同班高中去了其他学校的男同学尾随我回家，我非常害怕。这件事持续了几回，我害怕是因为那个去了其他学校的男同学在我眼里是“小流氓”的形象，他个子非常高大，当时就有1米85了，喜欢打架还抽烟。

抽烟的男同学就是“小流氓”，这话是我妈说的，我可是记住了。

就这样，我每天去学校的路上，放学回家的路上都特别忐忑。上学的时候想又得收纸条；放学的时候想，“小流氓”可不要再来了。

有一天下午放学，刚出校门就看见了“小流氓”男同学又来了，站在学校门口看着我。我假装没看见他，错开他的视线加快脚步往家走。很奇怪，这次他并没有跟上来，我松了一口气。