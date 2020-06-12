【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的业余爱好

林靓瑶

我们每个人都有自己的业余爱好，我当然也不例外。我的业余爱好是弹钢琴和读书。我很小的时候家里有一台电子琴，我整天弹琴玩儿，有时候成调，有时候不成调，那时候这台电子琴是我最喜欢的玩具。妈妈见我这么喜欢弹琴，就给我买了一台漂亮的钢琴，还给我请了一位非常好的钢琴老师，那一年我六岁。我高兴极了，每天都认真地弹琴。我还记得第一次汇报演出，弹得是“Old MacDonald Had A Farm”，我当时个子很矮，穿着红色的裙子，扎着一个马尾巴，头上戴着一个粉红色的蝴蝶结，笑得非常开心。我哥哥是吹长笛的，我一直都梦想着能和哥哥合奏，现在终于梦想成真！我从此就爱上钢琴，再也没有间断。我给自己定了一个目标，一定要考完十级。虽然有时候遇到困难，也想过放弃，但是妈妈的鼓励让我坚持了下来。我喜欢钢琴，喜欢它那美秒的旋律。

我的另一个业余爱好就是读书。我喜欢读书，因为读书对我来说是到了另一个世界，你可以看到最不可能发生的事在书里可以发生，魔法也会成真，上天入地都成可能。我喜欢读童话小说，科学探险小说，大多数的书都有一个快乐的开始，悲伤的中间和喜乐的结局。当我读书时我会为书中的人物而悲伤，而快乐。我读过很多中文小说，比如，《小红帽》、《灰姑娘的故事》、《白雪公主和七个小矮人》等，但是让我印象最深刻的就是《狼来的故事》。这个故事讲的是从前有一个放羊的小男孩，总是撒谎说“狼来了”，最后狼真的来了，却没有人来救他了。这个故事告诉我们撒谎是没有好下场的，有时甚至会丢掉自己的性命！

我还有很多很多的爱好，但是在我的业余时间里，我最大的爱好就是读书和弹琴。