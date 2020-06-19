《初恋》(下) ——校门口打架事件

文 / 十月 Canada

第二天上学，由于身体原因体育课请了假，独自在教室里。

我正低着头看书，突然听见有人走进教室，是那个英俊的男同学。他走到我面前说：“昨天下午我和谭维维（小流氓男同学）在校门口打架了，我告诉他了，请他以后不要再来缠着你。我说你是我的女朋友。”

说完他就走了。

我表面上没有流露出任何情绪，但我内心有波动。我很感谢他么？说不上来是感激还是突然发现终于有了借口。

“跟你说个事。”独自想了好几天。有天放学拉住我的好朋友小琪，我对她说：“吴军一直给我递纸条，让我做他女朋友。”

“他长得确实很不错。”小琪瞪大眼睛看着我说了这么一句。

“我没答应他。”

“为什么不答应？”

“早恋很可耻不是么？我曾经很瞧不起那些早恋的女同学。”

“可是他太帅了！要不然你答应吧，你应该答应他。”

我答应他那天，他问我想好了吗？我说好吧。然后他就跑开了，他去买了一堆汽水请他那帮哥们喝，感谢大家帮忙替他给我传纸条。

我必须坦诚地说，校门口打架事件是借口，感激他打走了“小流氓”男同学是借口，我终究是没有抵得住颜值的吸引力，是我答应他的真实的理由。

仅始于颜值的爱情，终是会败下阵去。

他没有上大学，又被我发现原来他的家庭背景与门当户对相差甚远。除了很英俊，他很英俊之外，他很沾沾自喜他英俊的外表之外。

一次，和他一起去给我家的小猫看病，那位男兽医看见他就问了一句：“小伙子，你是演员么？”他说不是。兽医又说了一句：“你长得很帅，我以为你是演员呢。”这事儿很令他陶醉。

他说过这么一句话：“我真没想到，你会和我提分手。其实你长得很一般。如果我身边没有你，你知道我有多少机会么！”

“那不是挺好的。”我说。

“你要知道，以后哪天就算你后悔了想和我和好了，也是不可能的事儿了。”

“怎么会和好呢？你又怎么能配得上我的野心呢！”这是他未曾听见过的，我心里的话。

后来，他和另外一位同学的妹妹结了婚，又离了婚。再后来，又结了婚又离了婚。交了无数的女朋友。但有一条，他一直把我的照片压在他父母家的玻璃板下面。

他第三次结婚后有了孩子，孩子几个月的时候，通过其他同学的各种安排，我发慈悲同意了，许他与众多同学一起见我一面。

见面那天，与众多看热闹的同学们大约十个人坐在一起吃了火锅。吃差不多了，我对他说：“你快回去看孩子吧，我看见你还是特别生气。”

我生气什么呢？

我生气与他的初恋对不起我的青春，他不足够好，他配不上我的青春。但我没有责怪自己，我只是在心里责怪他，当年就不应该追求我。

同为因男色栽倒过的人，520共勉。