父爱如山 ——写在父亲节前夕(2)

文 / 郭玉秋

17岁的大哥是老大，在工厂当了学徒，每月十几元的工资是我们全家的经济来源。是的，全家九口人的沉重的生活负担落在他那稚嫩的肩上，我们是应该感谢他。但是他对下面的7个弟弟妹妹并不友好，非打即骂。在父亲不在家的那两年，是我童年时期的噩梦，没有父亲的保护，自己如同在风雨中无助的小鸭子任凭风吹雨打，没有反抗，只能默默地忍受。对于这个家中的顶梁柱，母亲也不敢责备他，任他在家中横行霸道。记得一次外面下着雨，做饭烧的柳条已经被雨淋湿了，我蹲在灶前往灶坑里放柳条，然后点火，但是点不着，大哥上来朝我胸前猛踢一脚，把我踢个仰八叉，那时我六岁。多少年过去了，我常常想，大哥为什么如此，后来得知，他上小学时是日本占领东北时期，学校里高年级学生打骂低年级学生，这是家常便饭，低年级不敢反抗。他曾在学校里挨过高年级的欺负，不敢吱声，后来把这带到家里，霸凌弟弟妹妹。

生活所迫，我有时和小伙伴们去捡柴，有一天我们一起来到一个棺材铺，一看那地上全是一块块做棺材时砍下的碎木，大家如获至宝，蹲在地上往自己的小筐中捡木板子。蹲在棺材傍边，我很害怕，我心在突突直跳，吓得不知如何把碎木往筐里放，突然听的一声喊：干什么！吓得大家争先恐后往出跑，因为我小，跑得慢，被抓到，把小筐给没收了。

两年后，父亲从朝鲜回来了，我们全家搬到齐齐哈尔，走之前，我姐姐领我去棺材铺把筐要了回来。父亲在齐齐哈尔交电公司上班，在齐齐哈尔解放门附近，由于刚来没有房子，我们住在公司里，在食堂吃饭。我上了那附近的永裕小学。有爸爸的日子，每天都充满阳光，我走路上学，常看见马路上的标语：“爱护树木，人人有责”。在墙上有很大的蓝色的字“仁丹”。当时只知仁丹是一种中药粒，含在嘴里，治疗咽痛，却不知它另有用途。多少年后，我来到日本，我打工的日本老板和他的哥哥、姐姐、姐夫在日本侵华时都在齐齐哈尔当兵。一天他哥哥来访，当得知我的老家是齐齐哈尔时，他哥哥告诉我，那是标记暗号：有仁丹广告牌的那条街是个死胡同，打仗时别往里跑。我想我们中国人不会知道吧。

父亲技术高超，关于汽车的事情，没有不知道的，工作认真，曾多次被评为黑龙江省劳动模范。父亲得的奖章可以挂满前胸。那时当了模范除了有奖章以外，还有纯羊毛毛毯，毛料以及等物资奖励。

父亲和同志、领导关系很好，所以大家对我们也很友好。有一位父亲的朋友，我们叫他马大爷，他很喜欢我，每次来我家都给我带烤地瓜，驴肉块（大街上卖驴马烂，就是五香驴肉，马肉），都说，天上龙肉，地上驴肉，那五香驴肉真的很好吃。我知道马大爷有个儿子，我以为他因为没有女儿而喜欢我，后来我知道他有个女儿，只是因为他是父亲的朋友，所以喜欢我。如同父亲另一位朋友郝大叔喜欢三哥一样，一来我家就说三哥是他的孩子，在我家受气，要领走。有时说得三哥眼泪汪汪，以为他说的是真的，其实郝大叔也有儿子。赵大爷喜欢我姐姐，很希望我姐姐嫁给他儿子，以便两家结为秦晋之好。正所谓：前三十年看父敬子，后三十年看子敬父。

后来大哥娶了父母在海伦县时结交的一位老朋友的女儿为妻，大嫂的叔叔，我们叫他闫大叔，可能倒动小买卖，有时父亲公司缺少汽车零件，就从他的手里买。后来犯事了，说他投机倒把，把我父亲牵扯到里面，父亲是国营企业领导，那时又在“三反五反”运动之后，处理得很严，父亲被判刑，劳改三年。他进了监狱第二天，父亲领导的交电公司第三营业部就倒闭关门了。由于单位需要，在里面关了一年就被单位要出来了，还在原单位任职，是交电公司下的储蓄公司。他在那里工作到退休。