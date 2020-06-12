【加拿大肝脏基金会专栏】减重45磅，对抗脂肪肝炎“野兽” 脂肪肝炎病友韦恩的经历

2010年12月，在接受了膽囊切除手術後，醫生給我看了我的肝臟造影圖像，告訴我，我有第4期肝硬化。那是一個令我震驚而恐懼的時刻，那一刻開啟了長達十幾年的檢測、誤診、並最終改變了我的生活方式的歷程。

那天，我也驚訝地得知我這種病例很典型。可導致肝衰竭的肝病的最後階段——肝硬化，會在沒有任何警示癥狀的情形下發展而至。我清楚地記得醫生說：“對不起，但我們無能為力，現時沒有治療方法。”我覺得我的肝臟裏有個致命的“野獸”，將會要了我的命。醫生告訴我減肥和鍛煉將有助於改善病情，但我不以為然。

後來，病理報告出來，表明我並沒有肝硬化，甚至連纖維化也沒有！後來我知道那份病理報告有誤，因為在2014年，經過一系列的檢查，我被診斷有因血色素沈著癥而導致的肝硬化。這無疑又是一個打擊，但我被告知，這種肝硬化可以通過靜脈切開術放血來控制。前前後後，我通過手術放出了七升的血液。

我是工程師，天性使然，我想了解這一傷害著肝臟的“野獸”。我尋求不同專家的意見，閱讀有關的研究，讓病理學家在顯微鏡下觀察我的肝臟活檢切片，為我解釋其中的細微差別。醫生覺得我可能會發展至肝衰竭，將我轉介到了移植中心，並進行了另一項分析。然後我被告知，我並沒有血色素沈著癥，實際上我有非酒精性脂肪肝炎引起的肝硬化！

那時，由於對肝病相關信息進行了大量的研究，我已經認同了改變生活方式和減輕體重的重要性。因此，我決心竭盡全力，戰勝我肝臟內“野獸”。

改變生活方式的結果？在開始了健康的飲食後，我減掉了45磅，且並沒有饑餓或吃不飽的感覺。吃下我從未嘗試過的蔬菜是一種“冒險”。但我目標明確而堅定，戒掉多汁的牛排、多糖的甜點和多種嗜愛的不健康的食物，雖然困難，但我做到了。

最近的肝臟活檢結果，證明我的努力沒有白費：看起來所有相關的指標都不錯，且病情也沒有繼續發展。我和太太用沙拉慶祝了這一成果。

我的病情可能仍有變數，但起碼現在我控制了肝臟內的“野獸”。各種測試和診斷並非順利，改變生活方式也不容易，但是我堅持不懈，因為我知道，生活方式的改變有益於我的健康。