【加拿大肝脏基金会专栏】医生检查出她的囊肿 却没有检查出她的肝病

加拿大肝脏基金会志愿者凯米尔回忆女儿的患病经历

“2005年3月14日，當女兒特麗莎走進我們的臥室，笑著抱怨自己的‘大象腿’時，那是一個看似平常的星期一的晚上。”她的雙腿確實腫了，但她沒有發燒，而且感覺還好，所以我們決定星期二在她放學後帶她到兒科醫生那裏檢查一下。特麗莎是渥太華大學生物制藥科學專業的一年級獎學金學生，她一直是個好學生，決不願意缺席任何一堂課。

醫生看了特麗莎的情況，告訴我們不要驚慌，讓我們先吃晚飯，然後帶特麗莎去醫院的急診室看診。醫生懷疑是心臟或腎臟問題，但她沒有進行診斷的必需的用具。我們擔心女兒病了，但特麗莎很冷靜，在我們等待就診時，她利用時間做功課。最後，醫院為她進行了檢查，告訴我們星期四再回來做超聲波檢查。周三和周四特麗莎照常去上課，然後，當超聲檢查顯示她的一個卵巢有囊腫時，她被送進了醫院。因為擔心囊腫可能會破裂，因此需要將其去除。

特麗莎本應在第二天獲得大學頒發的校長獎學金。我和丈夫為她錯過頒獎典禮感到沮喪，但是她的情緒樂觀，還反過來安慰我們說，至少姐姐索尼婭代表她參加了典禮。她忙著開解我們，看她喜歡的迪斯尼電影，但她的健康狀況卻在慢慢惡化。她沒有太多精力。她的手術被無緣無故地延遲了，然後，在星期六，她開始出現黃疸。

在周日的早晨，醫生突然決定將特麗莎轉到總醫院。因為她的囊腫有可能是惡性，而總醫院有更好的設施診治較大的囊腫。他們監測她的病情，並為她準備接受第二天進行的手術——那離她第一次向我們抱怨腿腫正好一周。由於她的凝血因子低，醫生為她輸液，她開始腫脹並感到不舒服。幸運的是，我們最小的女兒絲蜜恩自三月份的休假旅遊回來了，她為特麗莎帶回了禮物和她的旅遊趣事。我們非常感恩姐妹倆有機會聊天，因為周日晚上十一點左右，特麗莎的身體含氧量下降，呼吸變得困難。她被插上呼吸管，但那時，我們不知道她再也無法蘇醒過來了。

特麗莎的手術定於星期一早上六點開始，外科醫生給我們帶來了一個好消息：她囊腫是良性的。但是，有一個我們沒料到的壞消息：特麗莎的肝臟已完全硬化，僅能發揮百分之十的功能。特麗莎立即被列上肝臟移植名單的首位。入院整一周後，她被送往安大略省倫敦移植中心。

（特麗莎的肝臟移植後續見下期專欄）