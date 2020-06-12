疫情下的“渥太华老年华人联谊社”

近半年来，受新冠肺炎疫情的影响，全球的工作生活秩序被打乱，人们不得不关门闭户，过着与外界隔绝的生活。在这种情况下，渥太华老年华人联谊社（以下简称“渥京联谊社”）结合自己的实际情况，开展了一些适合老年华人的活动，收到了一定的效果，受到了会员的称赞和欢迎。

（一）

二月中旬，中国国内的新冠肺炎疫情已经发展到了高峰,全球疫情也已开始广泛蔓延。这个时候，“渥京联谊社”的许多会员都在关心着中国国内和全球疫情的变化，他们非常渴望得到疫情发展的有关信息。在这种情况下，渥京联谊社通过自己的“微信群”从2月17日至3月中旬，每天定时将从网上搜寻到的中国国内和全球疫情信息发送给广大会员，内容包括新增病例、累计确诊，治愈、死亡等等，还包括意、韩、西、德、英、日、加、美等重点国家的疫情变化情况。

到了3月中旬，中国国内疫情得到了有效控制，新增病例和死亡人数都已明显下降。从这时起，渥京联谊社又将每天转发疫情信息改为提供从网上下载的“全国疫情实时动态”和“全球疫情实时动态”两个“链接”，由于这两个“链接”的内容是“动态”的，会员通过“点击”，就能看到中国国内或全球即时的疫情动态，完全满足了会员对疫情信息的需求。







（二）

多年以来，渥京联谊社每年在度过漫长的冬季休假之后，都是于次年4月上旬恢复各项活动。根据这一惯例，2020年的活动原定于4月8日开始。

但是，由于疫情的原因，2020年的活动不可能在4月8日开始进行。在这种情况下，渥京联谊社理事会研究决定，将以往的定时定点集中进行的唱歌跳舞活动改为通过“微信群”进行“微信群学唱歌”活动。

这种活动的方式是，由“联谊合唱团”的老师于每个星期三通过微信群向全体歌友发送一首歌曲的教学资料，内容包括这首歌曲原唱歌手的“演唱录音”、该首歌曲的“歌词”“歌谱”，老师跟着“原唱歌手”学唱该首歌曲的录像，老师自己看着歌词（歌谱）清唱（无伴奏）该首歌曲的录像以及其他辅助资料。

上述资料发到微信群里之后，歌友们打开微信对歌曲进行反复欣赏，反复跟唱，同时根据老师的视频指导进行自学，直到将歌曲基本学会为止。

这种方法的好处是，歌友们不受时间、地点和其他方面的任何影响，在“蜗居”家中的疫情期间，打开手机、Ipad、电脑等接收工具，收听着由老师发来的优美动听的歌曲，在欣赏歌曲中学会了一首又一首新歌。

这种方法自4月8日开始以来，截止到发稿时已经连续进行了9个星期，先后教唱新歌9首，复习以往学唱过的歌曲3首。目前，这一活动正在按照计划健康顺利地向前发展。

这一活动受到了歌友们的欢迎，他们认为，渥京联谊社的这种做法，是在疫情期间开展老年文化活动的一种创举，一定要积极参加；不少歌友通过微信向渥京联谊社和合唱团老师表示感谢；有的歌友主动为没有微信不能接受歌词歌谱的歌友手抄歌词歌谱；有的歌友在微信群通过视频展示自己学唱新歌的成果，等等。

（三）

正当渥太华的防疫进入到关键时刻的五月份，渥京联谊社得到了一笔珍贵的防疫现金和包括口罩手套在内的防疫物品。如何安全及时地将这批防疫钱物发送到会员手中，是渥京联谊社面临的一项十分重要而紧迫的任务。

正是在这个时候，社会上传来了渥太华从5月16日起允许室外保持2米以上距离的活动的信息。为了证实这一点，渥京联谊社理事会主要成员多次前往“Dow’s lake 湖畔公园”进行观察，看到这座深受渥太华人喜爱的郁金香花园近期来游客日益增多，认为只要做好安全防护工作，完全可以在这个地方进行防疫现金和防疫物品的发放工作。

经过理事会商议之后，渥京联谊社于5月30日发出通知：6月3日上午10点至11点在“Dow’s lake 湖畔公园”五棵旗杆下进行防疫钱物的发放，会员可以亲自前来领取，也可以托人代领，通知还对整个活动的安全措施提出了明确的要求。

6月3日上午，前来领取防疫现金和防疫物品的会员陆续来到湖畔公园。他（她）们个个佩戴着口罩；自带了签名用笔；老朋友见面虽然很想叙叙旧，但都自觉避免近距离交流；所发的钱物由发放者放在凳子上由领取者自行领取,以避免人与人手接触……

通过大家的共同努力，这次防疫钱物的发放得到顺利进行，有59位会员，其中有7位新入会的会员领取了防疫现金和防疫物品。

上午11点，此次由渥京联谊社在特殊情况下以特殊方式组织的有特殊内容的活动宣告圆满结束。

文/渥京联谊社通讯员 图/草缘一族