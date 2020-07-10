【加拿大肝脏基金会专栏】新肝脏，新生命

加拿大肝脏基金会志愿者DEB TROPPMANN的故事

2013年9月中，我因類似流感的癥狀以及腹部極度腫脹入院。經過數天的檢測、醫療程度和幹預，我被發現患有因布加綜合征（Budd Chiari Syndrome，血液凝塊阻塞了來自肝臟的血液流動）導致的急性肝衰竭。

我的情形變得很危急，我的丈夫不得不安排律師到我床邊起草遺囑、個人意願和授權書。那年我38歲，卻猝然來到死神的面前。就在十天前，我打出了自己一生中最出色的高爾夫比賽，我正處於一年的休假期中，總體上過著一種活躍的生活。生活軌跡的變化令我失去了方向。

繼肝衰竭之後，我的其他器官也開始停止運作。我接受透析，在重癥監護室中時而昏迷時而蘇醒。我被列為“3F級病情”，在加拿大的移植名單上位列前首。很快，我被告知找到了一個適合我的移植肝臟，第二天，我接受了肝臟移植手術。我曾被告知我只有24至48小時的生命；而在我入院接受移植手術時，我曾只有13個小時的生命。

我將永遠感謝我的肝臟捐贈者，以及捐贈者的家人給我的這一份生命的禮物。我意識到，能夠最終接受肝臟移植是多麽的幸運，因為很多像我一樣處境的患者都未能得到及時的肝臟移植。

盡管我的康復很艱難，但我盡量不去多想它。相反，我專註於過好每一天。在恢復過程中，我的體重有所增加，但我知道要過回自己想要的生活，就必須解決這個問題，遵循健康的生活方式。我請了私人教練，每周和她一起鍛煉3至4次，同時進行有氧運動和體重訓練。

現在，45歲的我比以前任何時候都更健康、更強壯——我可以負重200磅！中斷25年後，我又開始了高山滑雪，甚至還學著騎摩托車！

2019年9月，我和一群了不起的女伴們徒步西班牙境內的聖雅各步道（Camino Trail）。每一步都為加拿大肝臟基金會籌集資金，我們在9天內走了約180公裏，在我的第6個移植周年紀念日結束了旅程。

我被給予了第二次生命的機會，我不會輕率待之。我會盡我所能活得健康，不辜負我的肝臟捐贈者給我的這份生命的禮物。在移植第6個周年紀念日踏進聖地亞哥步道終點的德孔波斯特拉大教堂令我激動無比，我將繼續著我人生的精彩之旅。

新冠疫情令我暫停一些重大的計劃，但並不會阻止我參與“為肝漫步STROLL for LIVER”籌款活動，回饋加拿大肝臟基金會。您可以報名參加活動，或者捐款支持我和其他參與活動的小組與個人。