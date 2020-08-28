卓荦不凡的语文老师 ——“恩师谱”之十一

文 / 刘福琪

上世纪五六十年代，保定一中的大红门内，知识渊博、功底深沉、经验丰富、个性鲜明、教学水平高超、教学效果奇佳的老师，遍布所有学科。

语文老师王者兴从高一下学期开始，一直把我们送到毕业。他渊博的学识让学生顶礼膜拜；潇洒不羁的讲课凤度，留给弟子们的印象，几乎是永恒的。

至今犹记第一节课上的一些细枝末节。

同学照例起立，向老师行注目礼。未等大家坐稳，老师转身，黑板上笔走龙蛇般出现三个大字：王者兴。苍劲遒健，大气磅礴。站在这种字体面前，不宜套用“观看”、“观赏”、“欣赏”、“鉴赏”之类俗词。这些词语太绵软太冷静太缺乏感情色彩。面临这三个大字，你无法平静，无法一笔一画细细品评。你会顿然感到遍体热血奔涌，你想马上投入一项壮烈的事业。这种冲动，灌满了你的每一个细胞。

王者兴侧转身，宁谧悠闲地瞩目窗外。他不看学生，但他知道，知道他、仰慕他、但从未直接接触过他的弟子们，为标志他名字的三个大字陶醉了。有顷，王老师兜头发问：“知道鄙人的名字谁起的吗？本人本名，乃两千年前亚圣孟夫子所赐。”

见同学们莫测高深，王老师再发宏论：“孟子云，五百年必有王者兴。可惜呀可惜，本人未能遵从夫子预报的时间要求，姗姗来迟1500多年，故虚度40余载，至今寂寥无闻，一事无成。今生今世，唯皓首穷经，聚徒讲学而已。倘如期而至……王老师耐人寻味地一笑，开始“讲学”。

满腹经纶。王老师的学问，处处自然流露，时时都有显示。看来平淡无奇甚至淡入白水的文章，也能从中挖掘出金光闪闪的亮点，都能从文章学的角度给学生指出一条握笔成章的路径。“文章切记随人后”，由于王老师对每篇课文都有独具慧眼的理解和开发，不到半年，我的作文便有了质的飞跃。不少一提作文就咋牙花拍脑勺的人，经过王老师精彩的训导，也都能轻轻松松按时脱稿，并喜滋滋期盼下周发文时得高分。

学富五车。字词教学是中学语文课的一个重要环节，王老师填胸塞腹的学问似乎郁结喉头，不吐不快，一吐为快。由字形而字义，由生字而生词，同义近义褒义贬义，一引伸一长串，一辐射一大片。不低头看教案，教案上肯定没有；不仰头现琢磨，现琢磨很难现奏效。厚积薄发，思如泉涌。平庸的教书匠，永远没有这种境界。

进入高二，语文课改为文学课，从《诗经》开始，以文带史。古典文学造诣颇深的王者兴，如鱼得水，如虎添翼。若问王老师能背诵多少首古诗词，不知道；多少篇古文背得滚瓜烂熟或烂熟于心，不知道。一首古体或近体，同一作者相关题材和相同体裁的作品，王老师不假思索，脱口而出，时常三五首乃至更多。有时顺路拐角，援引他人相同题材的诗歌，就内容或艺术作剖析和比对，口若悬河又从容不迫。虽川音蜀调未脱，却让人觉得，比京腔京韵更有滋味，更具魅力。

永远不会忘记讲授上古民歌《上邪》的那堂课。现录全诗如下：“上邪！我欲与君相知，长命无衰绝。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”逐词逐句讲解完毕，王老师极口盛赞：“何等痴情的女子！何等刚烈的性格！快人快语，一口气连举五种绝不可能出现的自然现象，对天发誓。爱情之坚贞，有甚是者乎？”突然，王老师喊起崔永顺，调侃道：“这样的女子，符合你的择偶标准吗？”崔永顺外号崔活宝，悲情可掬地答道：“我的女友，恰巧昨天寄来一封信，一首小诗，愿公之于众。”言未已，从衣袋掏出一张信笺，几分凄惋地念起来：“地邪！我不与君相知，今命即衰绝。山有陵，江水不竭，夏雷阵阵，冬雨雪，天地分，就敢与君绝。”师生愕然，不明所以。趁其不备，同桌抢过信笺一看，白纸一张。老师之笑，比群弟子还无所顾忌。

颜渊对孔子的赞语，于我心有戚戚焉：“仰之弥高，钻之弥坚；瞻之在前，忽焉在后；欲罢不能。”我也教了几十年语文，但始终自愧弗如。颜渊所谓“虽欲从之，未由也已。”

（见于2019.7.22中老年时报》）