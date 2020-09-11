寻常百姓的村庄《村长和村长媳妇》

文 / 十月 Canada

没有人敢自称村长。除非，你建一个微信群，拉几位熟络的小伙伴，等着小伙伴之一的谁说：“村长，群是您的，您现在就是地头蛇了。”

“村长，组织大家伙儿一起活动活动呗，互相认识认识。”

“春节聚餐，一家带几个菜。地点我来搞定。”村长就这么当上了。

“村长，去机场多少钱。”

“私聊。”村长对所有询价去机场的村里人都告诉他们私聊。

有一回，我和几位朋友去奥兰多看度假屋。回多伦多的时候朋友叫了一辆个人私家出租车，也就是传说中的黑车。朋友和司机聊起来，我一听司机的说话内容，原来也是村里微信群里的好友。

“您住村里？”我问司机。

“我不住你们村，但是我认识村长。我也住得不远，经常拉村里人去机场。”

“没见你群里说过话？”

“有一回我群里说了一句，去机场的邻居联系我。然后村长媳妇私下里和我说，不许和村长抢生意。不然，她就踢我出去。后来我就不怎么说话了。”

村长有一个小型快递公司，与媳妇一起经营。快递公司这点钱不够养家糊口的，两口子合计着私下接出租车的活补充家用。

我以前进出机场也喊过黑出租。一方面觉得兴许价格便宜，另一方面觉得能和司机一路上说普通话也舒坦。

后来有一次由机场出来，搭乘了正规出租车回家，发现车费含上给司机的小费，也比同胞黑车司机的要价低了十块钱。从此我就选择搭乘正规出租车了。

我挺理解村长要求私下聊价格的想法，群里面有同行竞争，避免比价。

后来有一天，看见这位司机在群里说话，我就群里和他打了招呼。我说：“司机师傅您好，上次坐您的车很满意。”我又多说了一句：“邻居们以后谁需要去机场的，可以喊这位师傅的车。”

“他不是咱们村的人。你没有坐过村长的车吧？”村长媳妇艾特了我。

“没坐过。”我说。

“以后去机场坐一回村长的车。”

“对不起，我没有抢生意的意思。”司机师傅又补充道：“对，大家要坐村长的车。”