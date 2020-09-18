【加拿大肝脏基金会专栏】一个“征友”贴，十五个回复 这就是病友互助的力量

與病魔鬥爭對身體與精神都是挑戰；若能與病友傾訴，不僅可分享信息，還能交流心得，增加抗病的信心。加拿大肝臟基金會病友互助網絡的設立，為肝病患者及家人們提供了互相交流的平臺。前不久，一位病友家長在互助網絡的Facebook群（Living with Liver Disease-Peer Support Group）發了一條貼子，引來十幾條回復。您可以從中體會一下，病友間的交流是如何安慰與鼓勵彼此的。

道格拉斯在留言裏附上了手臂上的紋身圖片

英文意指“你從未停止戰鬥”。

發貼人朱利婭的貼子：

“我女兒患有自知免疫性肝炎，有肝硬化。她8歲時被診斷出這一疾病，今年14歲了。她想認識患有類似肝病的同齡人。要找有肝硬化的青少年並不容易。有人可以幫我們為她找一位可以聯絡的同齡病友嗎？我想她只是希望有人可以聆聽她的故事，理解她的經歷。萬分感謝。”

跟貼回復：

愛蓮娜：“我理解你和你女兒的經歷。我是在14歲時被確診的，看著我的父母應對各種問題令我心碎。現在我三十多了，有四個健康的孩子。生活裏有比疾病更美的東西。若需要，請隨時與我聯系。”

道格拉斯：“這取決於你对生活的感受。我是在16歲第一次肝衰竭三年後確診的，現在我50了，前不久剛剛接受了肝臟移植。我還患有克羅恩疾病。但我一直享受生活，喜歡探險，享受做廚師的工作。如果你需要幫助，盡管說。”

奧德瑞：“我也患有自身免疫性肝炎，19歲時接受了肝臟移植。現在我三十多了，有三個女兒。希望你女兒找到現在正經歷同樣挑戰的病友。你有沒有問過治療團隊或醫生？他們可能可以幫忙。”

吉娜：“我的孫子剛剛被確診，他今年十六歲，讀十一年級。我會問問他是否願意跟你女兒聊聊。也許他們都會從中受益。”

珍妮花：“我三十四，也有過同樣的疾病，我十二歲時確診，二十一歲接受肝臟移植。我上了大學，結了婚，已經有兩個孩子了！即使有病，生活一樣可以美好。”

凱麗：“我女兒十六歲，她在兩歲時被診斷出來。我問問她是否願意與你女兒聊聊。我女兒不願意聊自己的病情，但是也許她會改變呢。”

特麗絲：“我在十六歲被確診，後來發展為肝硬化……今年我接受肝臟移植二十年了。”

瑞秋：“我21歲，有肝硬化。”

在朱麗婭發貼幾天後，她的女兒回復了貼子：

“我是朱麗婭的女兒柯瑟兒，謝謝所有人的回復。很高興看到你們在疾病之後仍然享受美好的生活。我會嘗試聯絡一兩位在此留言的人。祝每個人安好。”