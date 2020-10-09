【加拿大肝脏基金会专栏】2020诺贝尔医学奖：他们发现了丙型肝炎病毒，拯救了数百万人的生命

10月5日，2020年諾貝爾生理學或醫學獎被授予三位為對抗血源性病毒性肝炎（通過血液接觸傳播的病毒性肝炎）做出決定性貢獻的科學家，艾爾特博士（Harvey J. Alter），霍頓博士（Michael Houghton）和瑞思博士（Charles M. Rice），以表彰他們發現了丙型肝炎病毒的重大成就。

在丙型肝炎病毒被發現之前，甲型肝炎與乙型肝炎的發現是肝炎研究之路上的重要進展，但大量的血源性肝炎仍然無法解釋。丙型肝炎病毒的發現，揭示了之前的未解之秘，開啟了丙型肝炎血液檢測與藥物研制。

全球估計有一億七千萬人染有丙型肝炎，加拿大約有二十五萬人。像乙型肝炎一樣，丙型肝炎會發展為慢性肝炎，導致肝硬化與肝癌。丙型肝炎更是目前加拿大肝臟移植的首要病因。

“得益於他們的發現，我們可以進行高敏感的血液病毒檢測，在世界多地消除了輸血後肝炎的發生，極大地改善了全球的健康，”諾貝爾獎委員會表示，“他們的發現，也導致了丙型肝炎抗病毒藥物的迅速研發，令數百萬人的生命得以拯救。有史以來，這一疾病第一次可以被治愈，為在全球消除丙型肝炎病毒提供了希望。”

值得一提的是，三位獲獎者中的霍頓博士是加拿大阿爾伯塔大學病毒學教授、阿爾伯塔大學李嘉誠應用病毒研究所主任。他於1977年在英國獲得生化博士學位，1982年移居美國後，開始了長達七年的發現丙型肝炎病毒的研究；2010年，霍頓博士作為“加拿大卓越研究主席”計劃首批科研者來到加拿大，自此工作往返於加拿大與美國之間。

阿爾伯塔大學李嘉誠病毒研究院創院長泰裏奧博士（Dr. Lorne Tyrrell）指出，自1923年加拿大研究者因胰島素的發現而獲得諾貝爾獎以來，霍頓博士是近百年來首位在加拿大工作的醫學獲獎研究者。

“我們已經等了太久了，非常感謝霍頓博士，”泰裏奧博士在線上新聞簡報會上表示，“全加拿大都應該感謝霍頓博士和他的同事們的發現。在丙型肝炎病毒被發現之前，輸血程序中沒有相關病毒的篩查，而因此導致了上世紀八十年代時，三萬多加拿大人因輸血而感染丙型肝炎的危機事件。”

“霍頓博士和他的同事的工作，令全世界的血液變得安全。”泰裏奧博士說。

現年69歲的霍頓博仍然進行著丙型肝炎的研究，希望早日研制出安全有效的疫苗。

“雖然現在已有藥物治療丙型肝炎，但疫苗將大大減輕該疾病的全球負擔及其對人類生命的危害，”霍頓博士說：“傳染病的歷史告訴我們，要控制一場流行病，必須接種疫苗。”