【加拿大肝脏基金会专栏】肝脏移植，我与生命的续约

加拿大肝脏基金会志愿者Nancy

2000年，在與男朋友傑裏米的旅途中，我出現肝病癥狀；很快我被確診患有無法治愈的自身免疫性肝炎與原發性硬化性膽管炎。2001年，我與傑裏米步入婚姻的殿堂，在丈夫與家人的關愛支持中，我繼續與病魔鬥爭。

接下來的十年帶來是一個又一個的難關與挑戰： 2011年，我開始出現腹水，並開始使用利尿劑；2012年，我做了內窺鏡靜脈曲張結紮手術，在接下來的幾年中，这种情況持續；2016年，我自石油与天然气行業下崗，那一年我的肝門靜脈內發現了血塊，我開始使用血液稀釋劑；2017年，我被轉介到肝臟移植中心看診；2018年，在強忍著三處背部骨折三個月後，我最終找到了合適的後背支撐架和助步器，我的身高因此縮短了3英寸！

2018年1月，我被送往埃德蒙頓移植中心，被列入移植名單。我有很多腹水和感染的問題，但幸好我的等待時間很短——2018年3月，我得到了捐贈的肝臟，接受了肝臟移植！

自從我移植後，一切都得到了改善——再也沒有黃疸，開始有更多的精力，藥物服用量減半！在2000年最初確診時，我被告知我將在十年內需要新的肝臟，但我成功地將這個期限延長到了十八年！我將其歸功於我遵照醫囑、自我教育並一直盡我所能照顧自己的健康。我是一個非常積極的人，我相信樂觀的心態很重要。我從丈夫、家人和朋友處得到了無數的愛與支持，這也幫助我度過了艱難的時刻。

器官捐獻者非常重要，令人贊嘆的是他們如何給像我這樣的人帶來新的生命。這也是加拿大肝臟基金會如此重要的原因。從診斷到治療到移植再到移植後，基金會一路相伴。在確保人們對器官捐贈、肝病、患者支持和研究有所了解方面，加拿大肝臟基金會做了大量的重要的工作。

8月30日，我與家人朋友組成團隊，參加了線上舉辦的“為肝漫步”籌款活動，為加拿大肝臟基金會籌得近$3,500加元，遠超過最初設定的$2,500的目標。我們很高興能夠繼續參與活動、幫助提升認知、籌募研究資金，以使研究都能夠更快地找到治愈肝病的方法。我相信，共同努力，我們終會找到治愈肝病的方法！