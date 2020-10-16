【加拿大肝脏基金会专栏】诺贝尔医学奖获得者发现的病毒 你可能有吗？

2020諾貝爾醫學獎授予發現了丙型肝炎病毒的科學家。這一發現是繼甲型和乙型肝炎病毒之後的另一突破。與乙型肝炎一樣，丙型肝炎會通過血液接觸傳播，也會導致肝硬化、肝衰竭甚至肝癌。也與乙型肝炎一樣，感染丙型肝炎後幾乎沒有癥狀，因此許多感染了它的人並不知情。如消息是，驗血可以檢測丙型肝炎病毒。那什麽樣的人是高風險者而需要檢測呢？以下的九大風險，可以幫助你自我評估一下。

風險一：你出生於1945至1975年之間嗎？

確診數據顯示，這一年齡組的成年人是丙型肝炎的高風險人群。

風險二：你曾在1990年前接受過輸血、血液制劑，或器官移植嗎？

丙型肝炎1989年被發現，第一代血液篩查始於1990年。

風險三：你曾在丙型肝炎流行的地區接種過疫苗，或接受過手術或輸血嗎？

在丙肝流行地區，針筒可能被反復使用，醫療器具可能未妥善消毒，血液可能未篩查。

風險四：你曾經通過註射方式吸食毒品嗎？

共用針筒等等吸毒工具，即使只有一次，可導致血液接觸。

風險五：你有紋身或者身體穿刺如耳洞嗎？

未遵循正規消毒流程的美體店，可能無意間通過被病毒汙染了的墨水、針筒或者其他器具，令客人接觸到病毒。

風險六：你曾意外地被針筒或者註射器刺傷過嗎？

針刺受傷，特別對於急救或者醫護人員，是接觸丙型肝炎病毒的潛在風險。

風險七：你是否曾與他人共用個人用品，如剃須刀、牙刷或者指甲鉗？

一丁點血就可以傳播病毒，如果你與染有丙型肝炎病毒者共用個人用品，則有被感染的風險。

風險八：你是否有過患丙型肝炎的性伴侶？是否有多個性伴侶？

如果你的性伴侶有丙型肝炎，你們之間的性行為有出血的話，你會有被感染的風險。

風險九：你出生時，你母親是否有丙型肝炎？

雖然並不常見，但丙型肝炎可能在分娩時通過母親傳染給嬰兒。

以上的風險情形，如果你曾經歷過一種或多種，我們建議你跟醫生溝通，進行丙型肝炎的測試。