【OTTAWA天天中文学校作文选登】新冠病毒系列

新冠病毒

六年二班 江牧云

新冠病毒是一个很严重的病毒。这个病毒在中国开始的。新冠病毒的特点是传染性很快。新冠病毒病例大约7%死亡，27%恢复，65%没有恢复。

为了不让更多人被感染，政府关了学校。新冠病有好影响和坏影响。有些好影响是：我不需要去学校，也有很多时间做我想做的事。每天我的家人都在家，所以我们有更多家庭时光。不好的影响是：在家太久就会觉得很闷。因为弟弟们很吵，所以很难做作业。

通过新冠病毒，我学到了怎么注意卫生，要吃更多水果和蔬菜，经常洗手，利用家里的东西运动。

我希望新冠病毒快点消失，这样大家可以恢复正常。

疫情期间

六年二班 娜娜

我了解到的有关新冠病毒的事实是：它是冠状病毒家庭的新成员。新冠病毒最初来自动物，随后转移至人类。

世界卫生组织（WHO)宣布新冠病毒为大流行病。它具有极强的传染性，但不那么致命。80％的人有轻微的症状或者没有症状。20％的人会出现严重症状，必须住院，其中一些人会死。

我想新冠病毒是很吓人的，因为人们很容易感染。我认为一些早已有病的老人会死亡，但是人类将继续生存。

我在隔离期不断学习，因此我的代数变得更好，我的法语语法进步了。我相信这是一个很大的进步。

我还清洗了整个房子的地板。

新型冠状病毒

六年二班 章俊程

新型冠状病毒是什么呢？

它是一个病毒。它的外观是圆的，就像一个小球。外壳是蛋白质，里面装着RNA。它的直径大约有31 kilo bases，没有颜色。人染上新冠会生病。人会发热、咳嗽、气短，目前没有特效药，因此很危险。

这几个星期里我们都呆在家里。我希望新冠病毒快消失，我们就可以去上学了。