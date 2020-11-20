——《健身贵在全民》系列之三

文 / 刘福琪

“中心”二字加引号，专指一种集若干项职能于一身的占地面积颇大的二层建筑物。和加拿大其他大城市一样，渥太华分布着许多“中心”。游泳馆、图书馆、阅览室、演出厅、滑冰场、健身房、快餐店等，都是“中心”的基本组成部分。这“中心”，那“中心”，都是加拿大全民健身的缩影。

我和老妻常来常往的“中心”，座落于渥特贝克街，名字就叫作渥特贝克中心。我们频繁往还，主要目的是去游泳健身、泡热水活络、蒸桑拿发汗。

二楼阔大的健身房我们没进去过，不过每次途经，都能窥视到那么多类型的机械上，那么多男男女女机械地没完没了地重复着本机械设定的动作。总体印象是：快、力、爽、美。宽阔的地毯上，常有若干位体态肥硕臃肿的老年人，在义工的带领下作徒手体操，无论折体、转身、跨步、踢腿，严肃和认真两个词可高度概括。

冰场在一楼，按照“中心”日程表，有时徒手滑冰，有时持竿打球。冰场歇人不歇马，明明亮亮的冰面上，俊男靓女们静如处子，动如脱兔。有时是初学乍练的少年儿童，大屈腿，深弯腰，“战战兢兢，如履薄冰”。教练或义工，往来驰骋，但见指指点点，不闻说些什么。有时是随心所欲的自由滑，一个个飘逸潇洒，姿态优雅。一个滑冰场，一幅立体的画，一首动态的诗。我爱看长长的楼道里滑冰人来来往往的身影。头盔、冰靴、滑冰服，一应所需，把老大一个帆布口袋塞得鼓鼓囊囊。有轮子的地上拉，没轮子的肩上背。无论大人与孩子，或弯腰，或倾身，让人联想起河滩上拉船的纤夫，田野里拉犁的农夫，乡间古道上为毛驴拉帮套的车夫。

游泳馆占地面积最广，义工和职员人数最多，前来玩水、游水、跳水的人流量最大。游泳馆内，前端一个椭圆形的浅水池，最深处不过三、四十公分，池里有球状喷水装置。这是专供幼儿玩水的地方。一两位义工或员工陪着众寡不等若干位家长，家长哄着自己的孩子，一个个孩子在浅浅的水里随心所欲，蹒跚行，趔趄爬，喷出的水帘边钻进钻出。天天有胎红未退的幼婴，出生不过七、八天，软软地安卧在妈妈双腿盘成的安乐窝里，任温暖的池水柔柔地咣来荡去。

游泳馆正中，是一个世界标准的游泳池。游泳池设快速、中速、慢速三种泳道和水上操兼初学区四个部分。常有年过米寿(88岁)的老翁老妪在适合自己的泳道里按自己的速度和泳姿来来去去。

馆的另一端为跳水池，水深四、五米，跳台四、五个，最高五、六米，低者二、三米。跳水时间段以外，谁都可以来此作“浪里白条”，作“混江龙”。初学跳水，无论成年人或未成年人，都由员工指导，先在岸上学理论，然后由低而高上跳台。从空中姿势看，“梭鱼”、“虾米”多而“燕子”少。这里不承担培养运动员的任务。

因为24小时大门洞开，平时人多人少不显拥挤。下午放学后、周六和周日、寒假暑假间，整个游泳馆，最佳时间段都属于中小学校和幼儿园。从初学游泳到高台跳水，多类培训班红红火火。一拨刚上岸，一拨跳下水。馆内馆外，生机盎然。

水上操天天有，一天一位女教练。教练员在岸边，众学员在水里。两类学员，初见让我惊讶，后来转为钦服。一是隔三差五，时有大腹便便的孕妇，在齐腰深的水里，唯教练马头是瞻，一丝不苟地亦步亦趋。看那腰身，进产院入产房也就是十天半月内的事。一是屡见某些来日无多的老人，休说走路，坐轮椅也由他人推。但是，轮椅推到池畔，两位员工拉过专用小吊车，小心翼翼地将其从轮椅抬上吊车，缓缓转向，缓缓下降。待水过老人胸部，双手扶稳池岸，吊车再小心翼翼地返回岸上。不管教练员做出什么动作，怎样变化节奏，他们的动作只是手拄池岸，按自己的节奏上下其身。已经不会笑了，骨子里依然珍存着顽强的生命力。

临出生仅数日，还在游泳池里泡(隔着妈肚皮)；刚出生才几天，就进游泳池里玩(卧在妈腿间)；人生之光已黯淡，依然眷恋游泳池（即使池边慢动几次）。这就是加拿大人。

所有“中心”的所有运动项目都按年龄段收费。但加拿大人不重财，不攒钱；小富即安，不富也安穷也安，却珍视生命，酷爱运动。此“中心”所以门庭若市也。