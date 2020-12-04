——《健身贵在全民》系列之五

文 / 刘福琪

残障群体是弱势群体。如果残障群体的健康问题成为被遗忘的角落，那就标志着这个国家或地区具有某种程度的残障性。

加拿大的残障人，一般由各级政府安排到不同名目、不同章法的纯福利、半福利的机构里，统一呵护、教育和管理。在这些机构里，身体锻炼的项目和时间安排，都呈常态化，制度化。

我们老夫妇常来常往的渥太华渥特贝克游泳馆里，有一个特殊团契也常来常往。蒸桑拿、泡热水，浅水池里来回走动，随意扑通；深水池里尽兴游泳，泳姿不拘，速度不限。哪里特殊？轻重不等的智障或智障兼肢障。入馆出馆，何去何从，先入哪个池，后进哪个室，都处于他们老师的绝对权威下。权威不等于淫威。在保障他们安全、不违泳馆规矩和不干扰他人的原则下，老师维护他们的尊严，尊重他们的选择，教育方式与劝导口气，温文尔雅，和颜悦色。

这个团契十大几人，旧面孔不减，新模样偶增，估计是由其他类似团契转来的，如同孩子因搬家而转学一样。称其为学生，似不甚妥，日复一日，智商不见有明显长进；称其为孩子，也似不当，年龄都在20以上，甚至不下40(未成年人中的智障群体另有安排)。这些非学生非孩子的团契成员，相貌大多并不古怪；乍看之下，有的女性还挺秀气，男性还颇帅气。但片刻工夫便明白他们为什么成为这类特殊团契的成员了。有的总那么严肃，面无表情；有的止不住微笑，无缘无故；有的嘴巴不停地唧唧响，并非咀嚼食物或口香糖；有的一直热情地向谁招手，其实身边并无人；有的小臂与大臂总呈直角，无论走姿与坐姿；有的时时一手提着裤腰，但裤子系得好好的。当然也有那么一两个，眉眼违背常规，实在少了些欣赏价值。我这样详描细述人家的畸型体态和反常表情，并非由于冷血与冷酷，更非意欲讥诮与嘲讽。我恰恰是要佩服他们老师训导有方；肯定运动与锻炼即使对这些智障脑障人群也大有裨益；加拿大的上上下下，不把残障群体的健身问题抛之脑后，堪点堪赞。

隔三差五泡热水澡，大有裨补于身体，这是当今健康常识。在三位老师率领下，每次来馆，这个特殊团契的成员们，总是先进热水池，热热乎乎泡一阵。一个挨一个，每次都固定地排列于池的一边，都很听话，很顺服。凡水底有喷泉的位置，都让给其他人享受。至于坐在池岸还是坐于水底，老师不加干涉。其中二人有时不时喊一嗓子的“习惯”。第一次出怪声，那位笑声脆甜的女老师甜甜脆脆笑一声，作个禁声手示。第二次怪声出现，那位一向表情严肃的白人老师，严肃地指指水池的台阶。发怪声者乖乖地拾阶而上，到池外或坐长椅或漫无目的地四下瞧。

第一次发现他们几乎都会游泳时，我的惊讶不亚于当年哥伦布发现新大陆。刚来渥特贝克游泳馆不久，那天完成了我的运动量，信步走到深水池畔。但见水面上来回浮动的面孔里，竟有他们，热水池里靠边坐的那个特殊团契的成员们。那位随时向谁招手的小伙子，去时蛙泳，回来仰泳，不再向谁招手。那位小臂与大臂总呈直角的黑人男子，双臂该伸时伸，当屈时屈。那位时时怕掉裤子的中东人，显然不再耽心裤子掉……三名老师一边潇洒地游来泳往，一边指导、鼓励并监督。智障又肢障若此却四、五米深的水池里一游就是一小时。神奇，神奇得不可思议。

然而，只要爬到岸上，故态复萌，依然故我。侧身而行的，走姿仍不调整；似乎永远严肃的，仍旧绷着阶级斗争脸；时时仰面朝天的，照样目中无人……奇怪，奇怪到难以琢磨。

我注意到，二、三十位常来常往于游泳馆的脑障肢残的弱者，身体素质都属上乘。一得益于“风声雨声读书声，虽声声皆入耳；家事国事天下事，却事事不关心”，饭香觉甜，心广体胖；二跟参与锻炼并持之以恒有关。弱势群体同样具有享受国家体育设施、维护自己身体健康的权利。

由于来馆时间段不同，几天不见，还挺想见他们呢。