【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

林靓瑶

世界上有很多出色的爸爸，但是在我的眼里，我的爸爸是最能干和最爱我的爸爸。

爸爸是个非常能干的人。爸爸亲手用木头做了两个大花盆，一个是圆形的，一个是方形的，还漆上了原色的漆，因为爸爸喜欢自然的东西，而且特别喜欢木制品。花盆里种上了漂亮的粉红色的天竺葵花和红色的曼陀罗花，放在车库两侧，鲜艳夺目，可漂亮了！当人们散步经过的时候，总是夸奖说“好漂亮的花盆！”爸爸的作品不只是花盆，家里放植物的所有的花架子也都是爸爸用木头做的，花架子有的高，有的低，有圆形的，有六边形的，放在家里，与众不同。



爸爸非常爱我。两年前的圣诞节，爸爸送给了我一个特殊的圣诞礼物——一张大木床。爸爸对我说“今年的圣诞节要给你一个大惊喜！”我问他是什么惊喜，他笑而不答。然后我就看到爸爸买了很多的木头和其他一些配件回家，把我搞得更好奇了。爸爸每天一大早就起来，去地下室干活，我连人影都见不着他，晚上十一点钟的时候，爸爸还在地下室忙活，每天到很晚才睡觉。爸爸花了大概三个月的时间，做成了一个非常漂亮的大木床。这时我才知道爸爸是在给我做床。我心里非常地感动，原来爸爸是这样的爱我！这张床是我见过的最漂亮的木床。床头和床尾，爸爸用砂纸磨得光滑发亮，原色的木头，散发出木头的香味。当爸爸把床放到我房间的时候，我冲到爸爸跟前给他一个大大的拥抱，“谢谢你爸爸！我好爱你哦！”这张床会永远陪伴着我，因为这是爸爸的爱！

我非常地敬佩我的爸爸！他是世界上最好的爸爸,最能干的爸爸！我永远爱您——我亲爱的爸爸！