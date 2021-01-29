文 / 十月 Canada

今天的风吹在脸上有点硬，但仍旧是风和日丽的一天。气温低了，风也随之收起温和，小身板挺直了猛烈地输送寒气。

那又怎么样呢！

热天气有热天气的穿着，吊着小衫拖拉着只夹着脚趾头的鞋。冷天气的穿着就比较严肃了，除了护脖子耳朵以外还要把整个身体的热腾气息保护好。

我突然很想买一顶新帽子。

我的思绪正在去往去哪溜达溜达的思索的路上时，孙大海给我发个消息说：“我有个新想法，我准备把别墅和公寓全卖了，然后租房子住。这样，到手就有二百多万呢。你觉得我这个想法怎么样？说说！”

“你等等，我得算算想想。”我答。

“一个月5000元，租什么房子不行。”孙大海补充道。

“你想过么，每隔两三年或者五六年你需要搬一回家。房主出售物业你就要搬家。租房住的开销先不算，老搬家这事你能接受么？”

“你说得对，经常搬家这事很烦。”

“你可以等等，等七十岁或者八十岁的时候再全卖了。”

“对那我再等等。”

打消了孙大海立即要卖房子的念头，我已经想不起来刚刚我脑袋里正琢磨什么事儿了。

突然很想找个事情做，忙碌忙碌。

我开始算如果租房子住一个月多少钱，一年需要多少钱，三十年需要多少钱，如果孙大海一直租房子住，他活到98岁需要多少钱。

算完以后，我往孙大海的邮箱发了一个计算列表，并附言：“百分之百的房东都很难打交道，除非我是你的房东。”

然后我开始琢磨，我应该在什么位置买个什么样的房子租给孙大海呢？