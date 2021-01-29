现在的中国人提起中国最早的文字，当然是甲骨文了！拥有一片甲骨那是珍稀的文物，认识甲骨文字那是大学问家。

可是您知道吗？甲骨文，我们文字的祖先，我们到晚清暮年才晓得。给它起名为《甲骨文》，也是近代的事情。就是说之前，没有《甲骨文》的概念，现代文学作品描写清朝以前的人看甲骨。那是浪漫的想象！影视的戏说，不要介意。

试想，如果在唐朝就知道甲骨文，我们的李、杜、白三大诗人会写出多少惊人的诗句，让我们欣赏。



甲骨文资格真老，它是商朝（约公元前17世纪—公元前11世纪）时，华夏就使用的文字，记录商朝人占卜、祭奠活动的文字，到现在已经是三千多年了。由于它是刻在龟甲或兽骨上的，因此被后人命名为甲骨文。

在能够识别的汉字文字中，到目前为止，甲骨文的年代最为久远。而关于甲骨文发现，也堪称是中国及世界考古史上最具传奇性的一段经历。

甲骨文最早出土于何时？目前尚无定论。在河南安阳殷墟一带，自北宋以来就不断发现商代铜器，那么，当地在千百年前即有甲骨出土是完全有可能的。但直到清末，历代学者都没有注意到甲骨文的存在。

一直到1653年安阳小屯村的农民耕作时，发现的很多龟甲兽骨片，随着耕作就扔掉了，认为是毫无价值的废物。

第一个将甲骨文作为药材卖到中药铺的是一个叫李成的贫苦之人。他全身长满了脓疮，没有錢看病，看了病也没钱抓药，中國民間早就有用香灰止血。不知什么使他鬼使神差，把自己挖出來的甲骨研成粉末敷到身上。让他没想到，奇迹出现了：这些粉末居然吸尽了脓水，使他痊愈。由此他发现骨粉还可以用来止血化脓。

这就是药材呀！这可是一桩赚钱买卖。就把自己所拥有的甲骨以“龙骨”的名义卖到了中药铺。“甲骨文”就是通过李成之手被传到中药铺的。

当时小屯人纷纷效仿，捡这些甲骨去挣钱，他们当然不认识这些甲骨上的字，以为是天然长成的。并说有纹的不好卖，刮去纹药痕，药店才要。李成们收集龙骨，卖与药店，每斤才得钱六文。可见在当时有大量的甲骨被作为龙骨而误被药用，这种现象直到清末甲骨文被发现后才得以停止。

清末光绪二十五年（公元1899年）秋，时任清朝最高学府国子监祭酒的王懿荣(1845—1900，字廉生，谥文敏公)，由于患了疟疾，就让人从位于宣武门外的达仁堂中药店买回了一服中药。王懿荣在不经意间，在一味名叫龙骨的药才上发现了一些特殊的符号。龙骨本身是古代脊椎动物的骨骼，它上面为何会刻有符号呢？这不由得激发了王懿荣的好奇心，王懿荣本身就是清朝晚期优秀的学者，有名的金石学家，也是一位考古家，具备很出色的鉴赏才能。

他仔细地观察起龙骨来，他感觉这并非普通的刻痕，而是十分像古代文字，可是刻痕的形状既不是大篆也不是小篆。王懿荣猛然意识到这是非常珍贵的文物，于是他就将药店中一切带有刻痕的龙骨都买了回来。后来，他又通过不同的途径搜购回了不少的龙骨，最后总计达到了1500多片。

经过深入、细致的研究，王懿荣觉得它们应该是几千年前的龟甲和兽骨，而非所谓的“龙骨”。通过对甲骨刻痕的辨认，他渐渐认出了“雨”、“日”、“山”、“水”等字，后来还发现了几位商朝君王的名字。因此，他断定，这些刻痕是刻在龟甲和兽骨上的古代文字。由此，这些刻有古代文字的甲骨轰动了整个社会，并引发文人学士和古董商人的争相风购潮。

后来，人们将这段甲骨文发现的过程称作“一片甲骨惊世界”，这也成为了中国乃至世界考古史上具有传奇性的一段经历

遗憾的是，王懿荣还没来得及对甲骨文做进一步的探究。八国联军入侵，他被任命为京师团练大臣。1900年7月，侵略军兵临城下，慈禧太后带领皇室人员仓皇出逃，王懿荣彻底失望了。他对家人说：“吾义不可苟生！”随即写了一首绝命词毅然服毒坠井而死，年方56岁。

我的感叹：如果王老先人能像司马迁一样忍辱负重活下来，一心专研甲骨，说不定我们今天对甲骨的会有更广认识和了解！

王懿荣保存的甲骨大多数都转给了他的好友刘鹗（即《老残游记》作者）。后来刘鹗又搜集到了不少甲骨，他收藏的甲骨总数达到了5000余片。1903年，刘鹗首次将这些甲骨文字刊印成书，这就是《铁云藏龟》。没过多久，学者孙诒让以《铁云藏龟》中的甲骨资料为基础，著成《契文举例》一书，这是首部有关甲骨文研究的专著。

人们把这位最先发现甲骨文的王懿荣尊为“甲骨文之父”，在甲骨文发现90周年的1989年秋，在他的家乡山东烟台市福山区建成王懿荣纪念馆，以纪念他的功绩。

借中华文化之源远流长，品五千年文明史之韵味！

Yanling Chen