【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的妈妈

常凯文—6年级

你有一个关心你并且对于你来说最重要的人吗？我有！她有棕黑色的头发，黑色的眼睛，她充满爱心。那就是我妈妈！

她非常漂亮，知识渊博。她平时注意很多事情来确保我的身体健康。

她了解我的感受，并在我困难时帮助我支持我。我的妈妈教导我成为一个有道德、诚实、守信、有作为的人。

她总是非常关心我的教育、性格的培养，使我能幸福快乐的成长。

如果有人问我你为什么这么聪明呀？我会说这都是因为我妈妈教育和培养。我妈妈做了很多事情来帮助我提高学习水平。每次我做好事时，她都会鼓励我，以便我了解自己的所作所为。如果我做的不好，她会帮助我找出解决方法。她是我的指导老师。我的母亲像个辛勤园丁，随时都在照顾我，帮助我长成一朵美丽的花。

从我开始上小学时，妈妈就对我说：“你一定要从小好好学习，上学要听老师的话，认真完成作业”。每天放学妈妈第一件事就是问我：“今天老师给你讲的什么，家庭作业是什么？”尽管很唠叨，但我知道这是妈妈对我的关心，所以每次我都很认真的回答。做作业时，我一遇到难题就去问妈妈，妈妈便说：“先去自己动脑想想”。每做对一道题，妈妈便让我记住这种方法，还保证让我下次不再出错。当我取得很优秀的成绩时，我从内心里感激妈妈。

妈妈不但在学习上关心我，在生活上也是无微不至的关爱我，妈妈经常教我做人，就像一盏启明灯一样引导我的方向，妈妈教我要诚实，要拾金不昧。

妈妈教育我成为一个全面发展的好学生。当我获得钢琴比赛金牌，当老师表扬我的作业“Perfect！”时，我发自内心的说“妈妈我爱你！”