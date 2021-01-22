文 / 十月 Canada

天气冷起来了，吃糖炒栗子的心思热络起来。

回忆小时候去新街口豁口的糖炒栗子摊儿排大长队买栗子吃。不惧寒冷，不惧一排起队来一两个小时，只为吃到那口对口儿的甜味栗子。

Longo’s超市里的栗子是完美的栗子。

它们个大饱满，果实撑起栗子的大肚皮。拿一个攥手里，手指掌心揉搓揉搓，顿时感觉想吃糖炒栗子的心意都是抖擞而膨胀的。

由于前几年的各种假忙碌的日子，我没有认真对待过吃栗子这件事。都是在栗子的凸起处切口子后直接进烤箱烤，然后忙不迭地吃干净。

二零二零是为数不多的特别的年份。

自打三月份封城开始，我一颗不安分的心安分守己。守着灶台食材，守着厨具电器，想方设法地吃出我可独自抵达的最高界地。

生栗子切个口，下锅热开水煮十分钟；沥干。白糖入锅小火稀释后加食用油，热乎乎的糖油料儿浇在沥干水分的栗子上。搅拌搅拌后放烤盘里再放入烤箱，200摄氏度或400华氏度烤二十分钟。

烤糖栗子出炉了。

这次，我没有迫不及待地开吃。我盯着糖栗子们踌躇了几秒，食指加拇指提起一颗栗子。

只见，焦糖色泽油润，糖丝瞬即轻挑起身子，细细密密地紧跟着栗子壳的娇颜翩翩起舞。我也哼起曲子，与从器皿中站立起来的烤糖栗子，与回味着的新街口豁口的老北京的糖炒栗子，舒着情怀。

二零二零年十一月十一日。