瘦灯先生开讲创作杂谈

由渥太华中文作家协会和中华会馆联合举办的第二期“写作沙龙”，于2021年1月16日晚，在云端召开。来自加拿大不同城市以及国内外的近五十位嘉宾，聆听了渥太华中文作协副会长瘦灯先生关于文学创作的杂谈。

瘦灯先生是光电学博士，加拿大国家科学院的资深研究员，发表了大量的专业科研论文。同时他也是一位学识渊博、兴趣广泛的作家。近些年他执著于文学创作，写下了大量的诗词、微小说、散文、科幻、玄幻等作品。其作品散见于《中国日报》《中华导报》《渥京周刊》以及《新华侨报》等多家纸媒和新媒体网络平台上。一些作品还入选《加拿大华文微小说选》，《台港文学选刊》和《渥太华中文作家文选》。其中小说《合欢花》获第七届“光辉杯”全球征文优秀奖。

瘦灯先生是一位颇具特色、写作题材和风格多样化的作家。他的科幻类作品构思新颖，融和了量子科学的猜想、情节跌宕，引人入胜，如《量子灵侠》。他的玄幻作品《魇魔的侧影》和《颜如玉》用逼真的细节，编织了饱满的虚构故事。最近的一篇《五鼠大闹庚子年》，更以魔幻的形象，折射了庚子年病毒的肆虐与嚣张，饱含了忧患意识。

他的叙事类作品语言凝练，情感真挚朴素，如《春天的故事》、《超越生死》和《小黄黄》读来荡气回肠。他的抒情散文深情饱满，如《清明的雨》等。

讲座中瘦灯先生，结合自己的经历，从布局谋篇到动手写作再到创作过程中的虚与实的交融平衡，最终谈到放飞大脑。他一路娓娓道来，回顾了痛苦并快乐的创作过程。现场还与嘉宾互动，一一解答了嘉宾的问题。

会上，渥太华中华会馆的魏辉老师，对作家们寄予厚望，希望华人社区能读到更多的与抗疫相关的作品。渥太华中文作家协会副会长空谷回应，已经有多篇抗疫的作品在作协的网站公布，欢迎大家浏览。

历时二个多小时的精彩讲座，在大家意犹未尽的互动中说再见了。在病毒肆虐的当下，嘉宾在瘦灯先生的讲座中，感受着文学的力量，度过了一个温暖的夜晚。

(杏花春雨供稿)

渥太华中文作家协会

协会网站https://ocwritersassociation.wordpress.com/

讲话视频https://www.youtube.com/watch?v=6sbz8_u_cEo&feature=youtu.be