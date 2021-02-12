【加拿大肝脏基金会专栏】这些伤肝的食物，能戒就戒，能减就减吧

今天是大年初一，雖然因為COVID-19，年味沒有以往那麼熱鬧，但各家廚房冰箱裏的美食應該都是滿滿當當的吧。長達數月宅家的日子，已經導致我們的體重與腰圍悄然增長，若再借春節之際大快朵頤，受傷的則不只是外表，還會延及到你的“心肝寶貝”——肝臟。不良飲食或者大吃大喝，都是導致目前最普遍的脂肪肝病的主要原因。

如果你想讓你的肝臟為你的身體好好工作，以下幾種常見的食物，食用時要慎而少用，或者避而遠之。

各種酒類

肝臟處理我們攝入身體的一切，包括酒精。在特定時間段內，它只能解毒特定量的酒精。肝臟要處理過量酒精時，正常的肝臟功能便會受到影響，導致化學失衡。如果肝臟的酒精排毒工作長期負荷過重，肝臟細胞便會受損或改變，導致脂肪積聚，更嚴重者，會引致發炎。

香煙包括電子煙

煙草會傷害您的肺部，並含有數種致癌劑。制造煙草制品時添加的許多化學物質中含有更多的致癌劑。如果患有慢性肝病，吸煙會增加患肝癌的風險。

甜味飲料

酒精不是唯一會嚴重損害肝臟健康的飲料，添加糖份及甜味劑的飲料對肝臟產生的影響同樣嚴重。超市裏口感甘美的飲料：可樂、果汁、酸梅湯、乳酸奶等都含有遠超出你想像的糖份。喝多了高糖（果糖）的甜味飲料，會增加患脂肪肝的風險。更有研究表明，一次性攝取高含量的果糖會導致肝臟“中毒”。

醬料調味品

甜品與飲料中的糖份明顯，食品包裝上會明顯標示糖分的含量，而某些食材中的糖分很“隱蔽”，以至於常被我們忽視，那就是調味品，比如番茄醬、沙拉醬、酸辣醬、蠔油等。一盤加了蠔油、糖、蕃茄醬的蕃茄炒蛋有多少克糖？可能有二十至三十克的糖！

油炸食物

油炸食物不只是會增加飲食中的卡路裏，還會損害肝臟。油炸食物中的飽和脂肪含量很高，毫無疑問會導致肝臟內脂肪的增加。

腌制類肉品

那些食用方便的腌制類肉品，比如香腸和夾肉三明治用的熟食肉，都是鈉（鹽的化學成份）的隱性來源。鈉的攝入量越高，高血壓和中風的風險就越大。如果高血壓或者肝臟問題已經存在，高鈉攝入可能會令情形變得更糟。

米面類食物

有大量研究表明，面包、饅頭、米飯等高碳水化合物類食品可導致肝臟內脂肪的增加。因為精制的面粉與米物（去了外殼）缺失了其全谷物所含有的纖維，會導致血液中的葡萄糖激增，令肝臟及其周圍脂肪沈積。