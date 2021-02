【OTTAWA天天中文学校作文选登】疫情下我的生活

王逸鸥(Yiou Wang)

今年,我和加拿大很多的学生一起渡过了一个非常漫长的March Break,从March一直break到了July,而且还会继续,最早要到九月份才会结束。曾经,我和妹妹很羡慕中国学生的“史上最长寒假”,没想到,我们也同步了。

从三月以来,每天大部分时间我都在家里,不上学,不出门,游泳课、羽毛球全都停了。更不要说去图书馆、社区中心和博物馆了,它们统统关闭了。现在,周末好不容易去城外玩一玩,结果,想去的Beach,因人太多,管理人员没有让进。去了一个公园,那里有小火车,因为新冠病毒,不开了,只能在指定的区域内走一走。而我每天的运动就是在家门口跳跳绳,围着小区散散步。以前,我常会和爸爸妈妈逛逛街,买买东西,可疫情期间,只有爸爸每两周出去一次,采购至少两周的东西,能不出门就不出门。从March Break开始,我就没有去过超市。记得网上看过很多一线的医生们号召大家留在家中的照片,他们希望“We stay here for you, you stay home for us”。虽然呆在家里有些闷,但是我也想尽自己的一份力。

学校关闭了,但网课开始了。日校的、中文学校的、萨克斯课都在网上进行。其实我不是很喜欢上网课,因为我有些找不到上课的感觉。在我心里,还是觉得上课就是要在一个有很多人的教室里,有老师,有同学,还有很多不期而遇的有趣的事。而不是像现在这样,大家都成了平面图片。虽然不喜欢,但我正在慢慢适应中……

新型冠状病毒何止是影响了我的生活,它让全世界人的生活都发生了变化。现在,加拿大和中国一样成为疫情方面最安全的前20个国家,但是,世界上还有很多地方疫情正在爆发。没有一个国家可以将自己完全封闭起来,因此,抵抗疫情的工作就还要继续。世界是一个“地球村”,疫情不结束,任何国家都不能独善其身。我们要耐心等待,保护好自己,健康和安全是第一位的。