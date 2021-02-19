【OTTAWA天天中文学校作文选登】疫情下我的生活

王逸鸥（Yiou Wang）

今年，我和加拿大很多的学生一起渡过了一个非常漫长的March Break，从March一直break到了July，而且还会继续，最早要到九月份才会结束。曾经，我和妹妹很羡慕中国学生的“史上最长寒假”，没想到，我们也同步了。

从三月以来，每天大部分时间我都在家里，不上学，不出门，游泳课、羽毛球全都停了。更不要说去图书馆、社区中心和博物馆了，它们统统关闭了。现在，周末好不容易去城外玩一玩，结果，想去的Beach，因人太多，管理人员没有让进。去了一个公园，那里有小火车，因为新冠病毒，不开了，只能在指定的区域内走一走。而我每天的运动就是在家门口跳跳绳，围着小区散散步。以前，我常会和爸爸妈妈逛逛街，买买东西，可疫情期间，只有爸爸每两周出去一次，采购至少两周的东西，能不出门就不出门。从March Break开始，我就没有去过超市。记得网上看过很多一线的医生们号召大家留在家中的照片，他们希望“We stay here for you, you stay home for us”。虽然呆在家里有些闷，但是我也想尽自己的一份力。

学校关闭了，但网课开始了。日校的、中文学校的、萨克斯课都在网上进行。其实我不是很喜欢上网课，因为我有些找不到上课的感觉。在我心里，还是觉得上课就是要在一个有很多人的教室里，有老师，有同学，还有很多不期而遇的有趣的事。而不是像现在这样，大家都成了平面图片。虽然不喜欢，但我正在慢慢适应中……

新型冠状病毒何止是影响了我的生活，它让全世界人的生活都发生了变化。现在，加拿大和中国一样成为疫情方面最安全的前20个国家，但是，世界上还有很多地方疫情正在爆发。没有一个国家可以将自己完全封闭起来，因此，抵抗疫情的工作就还要继续。世界是一个“地球村”，疫情不结束，任何国家都不能独善其身。我们要耐心等待，保护好自己，健康和安全是第一位的。