文 / 十月 Canada

最紧密的亲密关系唯有血缘关系，紧密的与唯美的。男女之间的亲密关系唯有在爱情呈上升趋势时，显现一种假象的紧密，貌似可以媲美血源关系。

随着爱情的亲密度趋向平稳，假象的紧密渐渐退去光芒，因与果的制约关系便从容地取代了紧密。

人需要紧密的亲密关系。

父母、兄弟姐妹、祖父母关系，这一类关系的紧密程度会随着年岁的增长越来越强烈地加深紧密。

祖父母最先离去，父母离去，兄弟姐妹之间开始自顾自起来。这时，有一个缺失最紧密的亲密关系的空档时期，也许没有空档时期。

能弥补缺失，或者说衔接缺失时期的紧密的亲密关系的，唯有最亲爱的子女关系。

有子女喊你：“妈妈/爸爸。”这是一种什么样的体验？是世间最紧密的亲密关系的制高点。

爱情纵然美丽，但是与有个小孩整天喊你：“妈妈/爸爸。”相比起来，美丽之上的唯美体验有着文字也无法表达出来的深意。

不瞒您说，我一直深陷这种最紧密的亲子的亲密关系之中，暗自窃喜。这是长久的紧密。

我喜欢长久的形式。无论是工作还是生活，还是个人喜好。我以为长久是获取生命价值的财富，是获得幸福指数的渠道。

它经久不衰，它久而久之。当然，前提条件包括因与果的相互制约的爱情关系是理想的关系。