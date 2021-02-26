【加拿大肝脏基金会专栏】有肝脏疾病，可以接种COVID-19疫苗吗？

COVID-19疫苗的推進為戰勝疫情帶來了曙光。肝臟有問題的朋友會關心疫苗對自己是否安全。大學健康網絡（University Health Network）的專家們對此提供了相關的信息，強烈建議肝病病友們接種COVID-19疫苗以預防感染。無論是乙型肝炎、丙型肝炎、脂肪肝、肝硬化還是其他慢性肝病患者，以及肝臟移植者。



我們對新疫苗了解多少？

輝瑞和莫德納(Pfizer & Moderna)的mRNA疫苗使用新技術，以更快地設計和生產疫苗——這些疫苗不使用活性病毒，也不會影響您的DNA。其他疫苗，例如牛津疫苗(Oxford vaccine)使用更標準的疫苗研制生產方式。對於這些疫苗，需要註射兩劑以取得最佳效果。

我們對副作用了解多少？

就像其他疫苗一樣，註射COVID-19疫苗後出現輕微的副作用很常見，副作用包括註射部位的疼痛/不適、疲勞、頭痛和低燒，最常出現於註射疫苗後1-3天內。在超過30,000人參與的多項研究中，嚴重的副作用非常罕見；且隨著疫苗在世界範圍內的推廣已註射了數百萬劑疫苗），尚未出現新的問題。

疫苗可能會帶來長期的副作用嗎？

疫苗的副作用通常在早期發生，最常見的是在接種後數天至數周內，且幾乎總是在兩個月內出現。出現罕見的長期副作用的風險極低。很少有嚴重過敏反應的報告——如果您對其他疫苗有嚴重反應（過敏），或需要攜帶治療過敏的藥物，請在接種疫苗之前咨詢醫護人員。

我的肝病會有影響嗎？

患有肝臟疾病不會增加您出現副作用的風險。您服用的治療肝病藥物，包括任何免疫抑制藥物，不應成為拒絕接種疫苗的原因。但是，藥物可能對疫苗保護您的程度產生微小的影響。

為什麽建議接種疫苗？

對於肝病患者，尤其是肝硬化，可能還有脂肪肝者，如果感染了COVID-19，則極有可能病得很重，因此接種疫苗和加以保護尤為重要。疫苗對癥狀性COVID-19的保護率超過90％。在肝病患者中進行的研究，未發現有關的安全隱患。免疫系統受損的人接種COVID-19疫苗也是安全。總之，接種疫苗可以保護自己和他人免受COVID-19傳染，其益處遠遠超過任何潛在的風險。

接種疫苗後還需要采取預防措施嗎？

是的。接種單劑疫苗的效果，比接種兩劑的效果要差得多。即使疫苗降低了患上嚴重COVID-19的風險，它們也並非完美。所以接種疫苗後，仍然建議戴口罩和保持社交距離。一直遵循最新的公共衛生建議和指南非常重要。

以上信息由多倫多肝病中心的醫療團隊和患者合作夥伴共同编制。如果您有任何疑問，請聯系您的醫護人員。