喜迎牛年的春天《诗歌朗诵》

文 / 张志明

甲：我向往春天，向往粘衣欲湿的杏花雨。

乙：我向往春天，向往蝴蝶和蜜蜂的起舞翩翩。

丙：我向往春天，向往佛面不寒的杨柳春风。

丁：我向往春天，向往万物复苏重生的明天。

甲：我听到了蚯蚓的蠕动声，它用柔弱的头颅撞开泥土的大门。

乙：我看到了一群，由远方飞回的加拿大大雁。

丙：我看到了春天的细雨，滋润着大地的万物。

丁：我看到春天的小草破土而出，茁壮成长。

甲：我推开了春天的大门，听到了报春鸟的啼鸣。

乙：我推开了春天的大门，仿佛又和远方的亲人相见。

丙：我推开了春天的大门，昆虫的叫声，好像是在寻找和呼唤同伴。

丁：我推开了春天的大门，在鸟语花香中沐浴春天。

甲：这个春天，我又一次想起我的童年。

乙：这个春天，我满腹都是春的诗篇。

丙：我拥抱春天，向往着美好的未来。

丁：我走进春天，迎来了更加灿烂的一年。

甲：我们看到了春天的希望。我们看到了冉冉升起的红太阳。

乙：鼠年我们难以忘怀，疫情在全世界蔓延。

丙：全球一亿多人感染，没有哪个国家能够幸免。

丁：工厂停工，全球经济几乎瘫痪。人们不停的在问，这可怎么办？怎么办？

甲：这一年我们被困在家中，不能外出去超市购物。

乙：这一年我们被困在家中，不敢外出和朋友相见。

丙：这一年我们被困在家中，有一些朋友变得郁闷。

丁：这一年我们被困在家中，朋友们生病都不敢把医生去看。

甲：是海老会组织我们献出爱心，向祖国捐款。

乙：是华人服务中心和众乐乐表演队，组织我们开心分享，快乐联欢。

丙：是海老会让会员们在Zoom上常常相见。

丁：是科学家们精心研发出疫苗，让大家迎来了一个阳光明媚的春天。

甲：我们热爱伟大的祖国，我们热爱加拿大的春意盎然。

乙：我们告别灾难的鼠年，我们迎来了美好的牛年。

丙：朋友们要尊重科学，疫情还在蔓延，绝不能冒险。

丁：我们已经感受到春天的温暖，让我们团结起来，共同应对，迎接更加美好的明天。

合：让我们健康快乐，真正过好每一天！让我们欢呼雀跃，让牛年更加灿烂！牛气冲天！