以简单粗暴的方式对待西兰花

我对想吃西兰花这件事儿的心思很普通，不过是觉得我最近应该吃点花心菜而已。

关于吃的方式，昨晚入睡之前我一直琢磨，想是配着粉丝一起吃，还是单独吃它。为什么会想着粉丝？因为我这几天突然很热爱粉丝的嚼劲儿。

最后，我决定的吃法是白水煮熟西兰花，配一块烤猪里脊，浇上由生抽、醋、糖、鸡粉、芝麻酱组合一起的酱汁儿，再搭上一片我烤的黄油吐司面包。

“可以睡觉了？”我问了这句话没几分钟，我便昏沉沉地睡着了。

说两句烤猪里脊。

红椒、绿椒、洋葱、香菜切丁，加盐、加糖、加五香粉、加油，加各种我喜欢的外国香料。我大约放了4-5种香料。放入搅拌机打碎。找一块上好的里脊肉，上上下下、左左右右敷上酱料放入冰箱过夜。

第二天拿出来，取锅烧上热油，猪里脊下油锅，两面煎得焦黄。

余下的敷料加入鸡汤加水煮开，调好咸淡味儿。取烤盘，将煎成焦黄的猪里脊放入烤盘，浓汤倒入烤盘漫过猪里脊。

盖上锡纸，350华氏度烤3.5至4小时。烤猪里脊的事儿说完了。

早上起来回顾昨晚的想法，发现对吃西兰花的想法和吃法都未改变。剩下的就是落实。

一番简单粗暴，一番取舍。我一直想，配一片面包还是配两片。最后我决定就吃一片。今天不说吐司面包的制作过程。

一番吃饱喝足，一番感言。

复杂的食物有其复杂的味道，简单粗暴的吃法也有其独有的魅惑力。我热爱复杂，我也热爱简单粗暴。

我热爱一切可沁透心扉的文艺餐食。