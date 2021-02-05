【加拿大肝脏基金会专栏】我可以捐赠肝脏给别人吗？

2020年夏天，加拿大一位華裔青少年小安因為肝病嚴重需要肝臟移植，在社交媒體上公開征詢肝臟捐贈者。消息傳開，吸引了眾多熱心之士的關註，大學健康網絡的活體捐贈中心收到了很多自願捐贈者的申請。2020年底，小安與一位匿名捐贈者的肝臟匹配成功，接受了肝臟移植手術，現正逐步康復中。

這樣暖心的故事會令每個人感嘆器官捐贈者的大愛無疆，也會激發大家對活體器官捐贈的好奇。希望以下幾個問題，可以令您對活體捐贈有基本的了解。



什麽是活體肝臟捐贈？

即是指活著的人將部分肝臟捐贈給等待肝移植的患者。給予肝臟的人稱為“捐贈者”。等待肝移植的人稱為“移植候選人”或“接收者”。活體捐贈是病人接受肝移植的一種方式，但並不總是可行的。某些患者認為活體肝臟捐贈不是正確的選擇，因為擔心有風險或其他個人原因。

誰可以成為活體肝臟捐贈者？

通常16至60歲的健康人，可以選擇成為活體肝臟捐贈者。捐贈者必須身體健康，沒有明顯的高血壓、糖尿病、癌癥、肝病或心臟病的跡象，並且必須與接受者的血型匹配。活體肝臟捐贈者可以是家庭成員、朋友或陌生人（匿名）。在某些情形下，血型不匹配者也可以捐贈器官給接受者。如果您想將肝臟的一部分捐贈給某人，即使血型不一樣，也可以進行捐贈者評估。移植團隊將最終決定捐贈是否適合您及您的接收者。

活體肝臟捐贈手術是怎麽樣的？

活體捐贈者的肝臟手術持續約六個小時。外科醫生將切除大約一半的捐贈者的肝臟，然後很快將其移植到接受者體內。在六到十二周內，捐贈者的肝臟會再生長至其原尺寸的90％左右，並恢復其正常運作。捐贈者的住院時間約為五至七天，通常可以在六到十二周後恢復工作。

我怎樣可以成為活體肝臟捐贈者？

首先盡可能多地了解活體肝臟捐贈過程，明確您的血型。然後，告知您的家庭醫生，聯系正在護理潛在接受者的移植中心，安排檢測，以確認是否匹配。之後，移植中心的工作人員將引導您完成整個過程。

在我決定成為活體肝臟捐贈者後，我還可以改變主意嗎？

是的，您可以在整個過程中隨時改變主意，移植醫療團隊將完全尊重您的決定，並會將您的決定轉達給潛在的接收者。