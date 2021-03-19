——杏花春雨的文学讲座侧记

3月15日晚，渥太华中文作家协会和中华会馆在云端联合举办了第四届写作云沙龙讲座，杏花春雨，为听众作了一次精彩的文学创作报告。从当前的热点电影入手进入古典文学的园林的赏春，结合自己的创作实践，谈了文学作品从生活的真实到艺术的真实的化茧成蝶的过程。2个多小时，匆匆而过。听众意犹未尽，好评如潮。

沾衣未湿杏花雨，拂面不寒杨柳风。杏花春雨名如其人。她真名叫李慧奇，她曾供职江苏省新闻媒体近30年，是一位卓有成就的新闻工作者兼作家。她是江苏省作家协会会员、加中笔会会员、渥太华中文作家协会会员和四季诗社会员。

她的文学创作起步于70年代的知青时代，1976年开始发表作品。迄今在《北方文学》《作家》《文艺报》《杂文界》《新闻战线》《中国日报》《渥京周刊》等20多家媒体刊发表近百万字作品。以报告文学、散文、小说、评论为主。

李老师首先介绍了文学创作的基本理论。她强调文学源于生活，但必须高于生活。文学作品可以虚构，但不等于虚假。只有艺术真实的作品才具备审美价值，而艺术的真实，应该在似与不似之间。

接着，李老师既简明、又生动地介绍了几部中外经典名著的特点和意义。娓娓道来，如数家珍。独特的分析，令人受益匪浅。不难看出，她的写作功力，除了本身广泛的社会实践，还得益于对文学经典作品的敬畏和深入研读。

最后部分是通过自己的创作经历，讲述她的创作经验。她写过两部纪实文学连载《大洋彼岸的家书》和《打工妹生活纪实》。非虚构文学《父亲是巍峨的高山》及《未能完成的嘱托》等作品，获江苏省报副刊好作品二等奖多次。她的微小说、杂文、散文、非虚构文学作品，被相关报刊转载，被收入期刊文献库。她在从事新闻工作的同时，对文学创作一直保持着饱满的热情。新闻的敏感嗅觉和文学的细腻表达，使她的文章具有独特的魅力，屡屡见诸于重要刊物的大幅版面。

她谦虚朴实，兼具北方人的憨厚和南方人的精致。她能够不耻下问，放低身段深入到社会各个阶层探索挖掘。从乞丐、农民工、残疾人，到剧作家、老板和高层领导，都有过曲折艰难的采访跟踪，写出了很多震撼人心的新闻作品和小说。

她的讲座，让我们看到了一位资深新闻人和作家的对社会的担当和责任感，以及那种关注底层、悲悯苍生的情怀。我们还看到了她对于新鲜事物、东西文化的强烈的兴趣和探讨。自2016年移民加拿大以来，她的笔触，也开始转向国际的视野，拥抱东西方文化的差异，寻找相同点。

她将生活的真实化为艺术的真实，化茧为蝶，吸水成虹。以低的姿态，高的视野，北溟之鲲展翅飞成了鹏。



渥太华中文作家协会瘦灯供稿