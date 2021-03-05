瑞荣画笔下曾经迷倒千百位老年声乐爱好者的——毛伟钊

自从新冠肺炎疫情在全球暴发以来，疫情下的网络歌唱如火如荼，世界各地的业余歌唱爱好者都希望在网络上寻找到一位能够让自己更接近歌唱艺术的引领者。从去年开始老年学员都在说的一位85年出生的年轻人，他就是在“人人讲”网络平台上开通歌唱技巧课程的毛伟钊，由于他的课程通俗易懂、干货满满，学员队伍在疫情期间反而不断壮大，遍布世界各地，歌唱艺术让歌唱爱好者在疫情期间的生活依然熠熠生光。毛老师独特的“声乐技术步骤解析与操作”和“一对一连麦纠错”教学法，受到海内外声乐爱好者追捧和积极推荐分享，粉丝队伍也在不断壮大，为了让更多的歌唱爱好者拨云见日，感受专业成长的喜悦。毛老师还准备了一系列图片，让学生直观的理解学习声乐，首先必须认知自己的声部和音色条件，这对于你明确未来学习和演唱方向，快速上道非常重要。专业声音鉴定和唱法评价。包括：对声部和声音条件进行判断，例如是否具备共鸣、真声发力时声带闭合状态；是否有腔体技术；是否会使用气息等等。让学生们清楚了，决定你是什么声部的主要条件是你的音色。老师常说，很多同学喜欢飚高音其实不是你能唱到多高。音高不是我们要追求的方向。你的技术调整好才能让你唱好高音。



学生甲说：“喜欢唱歌很多年了，有幸遇到了毛老师，他只用了半年时间就把我错了几十年的问题解决了，他的课程内容生动形象，简洁明了，通俗易懂，我们只要很认真地看老师的课件，跟着老师示范反复去练习，就可以学会和掌握歌唱时需要具备的三大要素和五个步骤，特别是从毛老师的课程里我明白了原来我错误的认为只要把嘴张开了，把声音往外发就可以把歌唱好，结果几十年了我高音唱得又尖又细非常刺耳不好听，而通过跟着毛老师学习让我明白了，什么叫打开口腔，只有正确地把内外口腔都打开，我们才能发出一个叫做双声道的好声音，在这基础上我们还需要反复练好共鸣找到软腭抬起的感觉，练习元音找到通道保持的感受，同时在毛老师课程中概述了什么叫做腹式呼，如何运用气息表达出每一首的情感。”

学生乙说：“感恩疫情让我结识了这样认真负责的好老师，他把他多年从事舞台演出的经验和线下辅导学员的经验，总结汇聚到他的课程里，同时在他的课程中也教会我如何根据一首歌的背景，表达出歌曲的意境，从带着共鸣对歌词的朗诵，到对一首歌的元音哼唱，直到唱好歌曲中的每一个字，毛老师都会用他那严格把关的方式，要求我们完美地表达诠释出来，直到他认为我们完美地呈现出这首歌的意境才可以通过，作为毛老师的学员我可以很自豪地说，跟着这样既专业，又认真负责的毛老师，我未来唱出的歌一定是业余爱好者里的娇娇者，感恩遇到这么好的老师，感谢有这么认真的老师为我们付出的所有。”

学生丙说：“尽管老师年轻，尽管老师在行内还算不上大腕，但是，无论老师自身的声乐实践水平，还是老师用心总结出来的具象化声乐理论，以及为满足广大学员需求而不断优化的课制，毫无疑问都是一流的。老师将深奥的理论掰开揉碎，科学编排，耐心传授，在系统地开展基础训练的同时，递进式推展应用训练，让学员们在学以致用中螺旋式提高理论水平和实战能力。”

学生丁说：“毛老师是我人生中遇到的最专业，最认真负责，一丝不苟的好老师，毛老师的教学方法跟我曾经遇到过的很多歌唱老师与众不同，从他的课程里我们可以很清晰系统地了解到，歌唱艺术其实是一门需要坚持每天练习使其形成记忆的艺术，它看似简单但是需要不断学习和探索的艺术。”

毛老师自己本身也是中国国家大剧院的歌剧演员。他曾多次在国家大剧院的音乐会中担任独唱和领唱，在著名歌剧《假面舞会》中饰演大法官，在《费加罗的婚礼》中饰演唐库里奇奥，在《冰山上的来客》中饰演它什买提。2015年，毛伟钊先生与指挥大师郑明勋和世界著名歌剧大师多明戈合作歌剧《西蒙波卡涅拉》，在其中饰演弓弩手队长，获得两位大师盛赞。2018年12月，与中国著名指挥家李心草合作完成致敬中外经典音乐会。演出之余，他还做过中欧国际学院合唱团、西门子室内合唱团及北京著名的金帆合唱团的升学指导。