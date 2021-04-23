船桨、冰鞋、滑雪板，主讲人背后摆放着这些道具。请来的嘉宾肤色黝黑透亮、机敏健壮，这哪里像一场文学讲座？分明是户外活动的推广会啊。没错，这是一次严肃的文学讲座，是一位作家深度介入户外运动的自我观照。

2021年4月15日晚，渥太华中文作协和渥太华中华会馆联合举办了第五场云端文学讲座，文理兼修的叔丁女士以《我为冰雪与河湖代言》为题，尽情分享了户外运动的乐趣以及如何将她独特的感受转变为文字的写作心得。

毕业于中国人民大学新闻专业的叔丁，在加拿大联邦政府从事电脑软件职业，还是一名业余高山滑雪教练。她从一个普通的上班族变成一位运动达人，文字在运动中磨练，运动在文字中升华。很多人热爱运动，也非常享受运动带来的幸福感，但不是所有人能像叔丁一样，把自己最细微的感受用古诗词、现代诗歌、散文游记甚至天马行空的小说表现得如此淋漓尽致。叔丁的文字轻灵飘逸，同时又带着情感的温度，与她所描写的冰雪世界与舟船湖河特别契合。文学可以在象牙塔之中，也可以在山川河流之上。相信大家都能从这个讲座中获得很多启迪。

讲座当晚气氛热烈，观众达百人以上。除了本地文学爱好者，还有不少来自外地的文友，其中包括来自加拿大女作家协会的郎莉会长、加中笔会蔡远智副会长、雪犁部长等众多来自温哥华和多伦多的文友。还有四季诗社的诗人们、以及运动界以水哥和盛大师为代表的户外健将们，这是一次文学与户外运动爱好者共同的盛会。

讲座结束后，进入问答和点评环节。渥太华著名作家杜杜对叔丁的写作做出高度评价。相信经过当晚的讲座，会有更多的写作者走出户外，享受阳光、享受大自然赋予我们的一切美好。也会有更多的户外运动者拿起笔来，记录每一次活动，记录每一次活动中的心路历程。

这一期讲座是渥太华中文作协策划的五期系列讲座中的最后一期。自举办讲座以来，负责这个项目的一尘理事付出了大量心血，确保了五次讲座顺利完成，最终圆满落幕。作协所有会员也都为这一系列的讲座付出了很大努力。感谢中华会馆提供技术保障，与中华会馆的合作也为渥太华中文作家协会扩大了影响，让更多热爱文学的朋友认识了我们。感谢参加系列主讲的五位主讲人：笑言、瘦灯、杜杜、杏花春雨、叔丁。衷心感谢陪伴我们的所有观众和听众，在文学的道路上，相信我们还会相遇。



渥太华中文作家协会笑言供稿