读《洛丽塔 Lolita》

文 / 十月 Canada

老铁推荐了一部电影《洛丽塔》,他说一起看。

电影看着挺费劲的。我不想当着老铁的面开字幕,便只好尽力去听原声。所以,更多时候我的关注点在肢体语言与演员的面部表情上。结尾,亨伯特开着他的别克车,影片在一曲有优雅气质的音乐中缓慢收尾。

“是一部好片子?!”旋律没有结束,老铁便等不及地问我的感受。

我犹豫了一下,我觉得我单单说:“喔这是很不错的一部片子。”这种简单的评论太平淡了,但我又无法一时组织好评论的点。于是,我应付了他的提问说:“是一部好片子。”

其实当时我心里还有一组评论没有说,因为在我停顿的那小一会儿的时间里,我不确定这组异乎寻常的评论说出来是否得体,那种感觉多少叫人感到意外。

现在我写出来当时放在心里的那组评论是:“一个恋童癖的故事,为什么我感觉出貌似在哪里藏着掖着的一种文艺气息。气息的格调充满美感,‘美感’与亨伯特的车轮掀起的脏东西裹着尘土一起扑面而来。”

每当我沉浸在一个沁人心肺的故事之时刻里,我都会安静地思考久一会儿,等待心里的起伏不再强烈。等情绪褪去色彩回归平静,我又会跑回全部的场景里,找到令我印象深刻的几幅画面。

我站在其中一幅画面的前方,我想凝视一会儿亨伯特的眼神。

他的眼神应该形容为罪恶滔天的或者说令人反感的。但我为何又偏偏想说……等等,我停一下,我先回放一下场景。

洛丽塔对亨伯特说加油站停一下,我要去一下卫生间,你弄痛了我(said I had torn something inside her)。亨伯特当时正在懒洋洋地开车,他侧头,嘴角上扬两颊温情带笑地望了一眼洛丽塔……

就是他那个侧头一笑,他那个眼神与连带的笑容。让我试着形容一下,很羞涩,仅仅为单纯的昧之羞涩。与异乎寻常,令人反感和罪恶滔天毫不相关。

说出了我的评论,这让我负有罪恶感。我不应着迷于‘美感’,那是另外一种罪恶滔天么?那么,我对故事无比着迷,对亨伯特深恶痛绝。听起来很奇奇怪怪的复杂情绪。

我应如何解除这种矛盾重重?

读完译本,再读原版,我想我找不到出路了。或者说我根本不需要出路,我可与古怪无比的舒适感共存。

如作者所讲,“接着,事先一点没有预兆,我心底便涌起一片蓝色的海浪(And then, without a least warning, a blue sea-wave swelled under my heart)”。

“正是从黑眼镜上面瞅着我的我那里维埃拉的情人(There was my Riviera love peering at me over dark glasses.)”。

2021-03-17