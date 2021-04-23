读《洛丽塔 Lolita》

文 / 十月 Canada

老铁推荐了一部电影《洛丽塔》，他说一起看。

电影看着挺费劲的。我不想当着老铁的面开字幕，便只好尽力去听原声。所以，更多时候我的关注点在肢体语言与演员的面部表情上。结尾，亨伯特开着他的别克车，影片在一曲有优雅气质的音乐中缓慢收尾。

“是一部好片子？！”旋律没有结束，老铁便等不及地问我的感受。

我犹豫了一下，我觉得我单单说：“喔这是很不错的一部片子。”这种简单的评论太平淡了，但我又无法一时组织好评论的点。于是，我应付了他的提问说：“是一部好片子。”

其实当时我心里还有一组评论没有说，因为在我停顿的那小一会儿的时间里，我不确定这组异乎寻常的评论说出来是否得体，那种感觉多少叫人感到意外。

现在我写出来当时放在心里的那组评论是：“一个恋童癖的故事，为什么我感觉出貌似在哪里藏着掖着的一种文艺气息。气息的格调充满美感，‘美感’与亨伯特的车轮掀起的脏东西裹着尘土一起扑面而来。”

每当我沉浸在一个沁人心肺的故事之时刻里，我都会安静地思考久一会儿，等待心里的起伏不再强烈。等情绪褪去色彩回归平静，我又会跑回全部的场景里，找到令我印象深刻的几幅画面。

我站在其中一幅画面的前方，我想凝视一会儿亨伯特的眼神。

他的眼神应该形容为罪恶滔天的或者说令人反感的。但我为何又偏偏想说……等等，我停一下，我先回放一下场景。

洛丽塔对亨伯特说加油站停一下，我要去一下卫生间，你弄痛了我(said I had torn something inside her)。亨伯特当时正在懒洋洋地开车，他侧头，嘴角上扬两颊温情带笑地望了一眼洛丽塔……

就是他那个侧头一笑，他那个眼神与连带的笑容。让我试着形容一下，很羞涩，仅仅为单纯的昧之羞涩。与异乎寻常，令人反感和罪恶滔天毫不相关。

说出了我的评论，这让我负有罪恶感。我不应着迷于‘美感’，那是另外一种罪恶滔天么？那么，我对故事无比着迷，对亨伯特深恶痛绝。听起来很奇奇怪怪的复杂情绪。

我应如何解除这种矛盾重重？

读完译本，再读原版，我想我找不到出路了。或者说我根本不需要出路，我可与古怪无比的舒适感共存。

如作者所讲，“接着，事先一点没有预兆，我心底便涌起一片蓝色的海浪（And then, without a least warning, a blue sea-wave swelled under my heart）”。

“正是从黑眼镜上面瞅着我的我那里维埃拉的情人（There was my Riviera love peering at me over dark glasses.)”。

2021-03-17