【新起点律师事务所专栏 】在安省，家庭法事宜去哪个法庭？

在安大略省,有三个不同法庭处理涉及家庭法的事宜。

在一些社区(包括渥太华/Ottawa),家庭法事宜由高等法院家庭法庭(Family Court of the Superior Court of Justice)处理。这些法庭可以处理所有涉及家庭法的事宜,包括离婚、监护权、探视权、财产分割、收养及儿童保护等。这些法庭还设有家庭法信息中心,提供家庭调解服务。

Family law concept. Figures and gavel. Divorce.



在其它一些社区,家庭法事宜由两个独立的法庭处理。您需要了解哪个法庭可以处理您需要解决的家庭法问题:

• 如果您仅希望离婚,或者您希望离婚并要求获得作为离婚相关部分的子女监护权、探视权或赡养费,则您需要前往高等法院(Superior Court of Justice)。如果您想解决涉及分割家庭财产的事宜,也必须前往该法院。

• 如果您不想离婚,只希望获得赡养费、或解决与您孩子的监护权或探视权有关的问题,则您应前往高等法院,但您也可以前往安大略省法院(Ontario Court of Justice)。该法庭还审理收养儿童及儿童保护方面的事宜。

免责:此信息为公共法律信息,非法律专业意见,仅供参考。如需法律服务,请联络新起点律师事务所 (613)225-8425.

